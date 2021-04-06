أحمد خالد صالح يطالب الجمهور بالدعاء لوالدته: اللهم ألبسها ثوب الصحة «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجه الفنان أحمد خالد صالح، بالدعاء لوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شارك صورة جمعتهما سويا خلال إحدى المناسبات الرسمية.

ودوّن الفنان تعليقا، قائلا: «اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، اللهم خذ بيدها واشفيها واشفي مرضانا أجمعين عاجلاً غير أجلاً يا أرحم الراحمين، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين».

واختتم حديثه بمطالبة الجمهور بالدعاء لوالدته: «دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يارب».

قصة حب هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

قصة حب كبيرة عاشها الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، قبل زواجهما، حيث كشفا تفاصيها، خلال استضافتهما في لقاء سابق ببرنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إذ قالت هنادي: «قالي بحبك على واتساب، واتقالت وموقفناش عندها، وكملنا كلامنا موقفناش».

وكان قد التقط الفنان أطراف الحديث، قائلا: «قولتها لما حسيت بيها، وقلت لازم تطلع دلوقتي، وكان عيد ميلاد واحدة صديقتنا وهي مجتش عشان عندها تصوير، وقبلها كنا بنتقابل صدف، وكان بالنسبة لي لما بتضايق من الزحمة والدوشة أقعد معاها ونرغي وخاصة هي بترغي كتير».

رد هنادي مهنا على اعتراف أحمد خالد صالح بحبه لها

وجاء رد «هنادي» صادما للفنان عندما أفصح لها عن حبه، «بدأنا ننزل كتير وكان بيهتم بيا كتير، وأنا قولت مش هرتبط بحد دلوقتي وأنا عندي كرير وكنت بعمل 3 مسلسلات في وقت واحد وده صعب جدا، وكنت بلاقي الوقت إني اشوفه واقعد معاه ونخرج ولما بنتفرج على التلفزيون بنفضل نحلل المشاهد».

وكشفت هنادي أيضا، في وقت سابق، عن تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت 4 ساعات بينهما كانت دليلا على عمق العلاقة التي جمعتهما قبل أن تتوج بالزواج: «أنا قاعدة في الكرفان وأنا بصور مسلسل، وأحمد قاعد في كرفان بيصور فيلم، وكان فيه حاجات بتتأخر وقعدنا نتكلم والمكالمة وصلت 4 ساعات، ومن هنا بقا فيه حاجة اللي هو رايح فين وجاي منين وهنروح فين».