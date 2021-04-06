هند البحرينية ترد على متنمرين ضدها: «أنا ملكة جمال الكون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت المطربة البحرينية هند الملقبة بفراشة الخليج على حالة التنمر والإزاء بالسخرية ضدها من جانب البعض وذلك بسبب هيئتها الشكلية من ناحية فمها وجهها الطويل وأنفها.

واعتبرت المغنية البحرينية في مقطع فيديو ردًا على التعليقات الساخرة منها: كافة التعليقات التي قيلت في هذا الصدد لم تؤثر سلبا عليها وأنها تثق في جمالها بنسبة مليون في المائة «وأرى نفسي ملكة جمال العالم والكون فهل هذه نرجسية أم غيرها فأنا لا أعلم».

وقالت في مقطع الفيديو عبر تقنية البث المباشر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» إنها لا تضع ذلك التنمر في اعتبارها وإنها تشعر بأنها ملكة جمال الكون والعالم، قائلة: «قسما بالله العظيم، هل هادا نرجسية ولا شي طبيعي ما أدري».

وكانت المطربة الخليجية قد نشرت مقطع فيديو منذ أيام استعرضت خلاله تسريحتها الجديدة بالشعر القصير الكيرلي بعد ظهورها حليقة الرأس منذ شهور.

وظهرت هند في الفيديو بإطلالة مختلفة عن إطلالاتها السابقة حيث طلت بشعرها الطبيعي لإبراز جمال وجهها كما ظهرت تلعب بيدها في إشارة إلى إعجابها الكبير بقصة شعرها الجديدة.

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كما أنها جذبت الأنظار بمقطع أخر انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية زوبعة للفنانة أحلام التي هي من ضمن أغاني ألبومها «فدوة عيونك​» للفنانة الإماراتية ​أحلام​.

حظى الفيديو بإعجاب كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمال ورقة هند في حين عبّرت أحلام عن سعادتها بهذا الفيديو لهند وهي ترقص على أنغام أغنيتها، وعلّقت: «أحبها».

وفي العام الماضي أصيبت المطربة هند البحرينية بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها الفحوصات الطبية عند عودتها من أسبانيا، وكانت وقتها أول نجمة عربية تصاب بهذا الوباء.