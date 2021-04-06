ماكياج السهرة للمحجبات 2021.. سموكي وكونتور داكن

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجه المرأة المحجبة يكون ظاهرًا في السهرات والخروجات المسائية أكثر من غير المحجبة، لذا يصبح الاهتمام بالـ مكياج الذي يعد أساسيا في كل سهرة، كما أن الاهتمام بالتفاصيل يضفي رونقًا أنيقًا على وجه الفتاة في السهرات المختلفة، إذ يجب الحرص على الظهور بإطلالة طبيعية جذابة.

لذا هناك بعض الخطوات الأساسية لعمل مكياج خفيف للمحجبات بالخطوات مميز وسهل.

ويمكن لأي فتاة محجبة أن تكون مميزة بحجابها وطريقة وضع المكياج الملائم للحجاب وخاصة في السهرات، لأنها مضطرة للتركيز على المكياج في إطلالتها لانها عادة ما تقوم باخفاء شعرها بالحجاب، بحسب خبيرة التجميل مريم جاد، التي تقدم 5 خطوات لعمل مكياج سهرة للمحجبات كالتالي:

تحضير البشرة لمكياج السهرة للمحجبات 2021

بداية يجب ترطيب البشرة، ثم يوضع كريم الأساس على كامل البشرة والكونسيلر على المناطق التي تودين اضاءتها تحت العينين وفي وسط الجبين والانف والذقن، ثم طبقي الكونتور تحت عظمة الخدين لتنحيفهما وتحديد الوجه وجانبي الانف وفوق الفم.

بعد ذلك طبقي البودرة المثبتة والبلاشر البرونزي، وارسمي الحواجب بالبودرة.

مكياج العيون للسهرة للمحجبات 2021

ننصحك لـمكياج العيون في سهرة رأس السنة اختيار مكياج ناعم ولكن مشرق في الوقت ذاته، بعد وضع ظلال باللون البيج النيود على الجفن العلوي للعين ارسمي رسمة ايلاينر مجنحة.

اعتمدي مكياج عيون بنغمات ذهبية براقة في وسط الجفن المتحرك تحيطها ظلال باللون الباج والبني المات الدافىء.

ارسمي ظلال مموهة باللونين البني والأسود تحت الجفن السفلي العين.

الرموش لمكياج المحجبات 2021

ركبي الرموش الاصطناعية لتحصلي على نظرة جذابة ساحرة.

أحمر الخدود في مكياج المحجبات 2021

وزعي البلاشر باللون الوردي الناعم على تفاحتي الخدين.

أحمر الشفاة في مكياج سهرة المحجبات 2021

اختاري أحمر شفاة بدرجات البني النيود أو البيج النيود، لإضاءة المكياج ننصحك بتطبيق الهايلايتر على عظمة أعلى الخد وفي الزاوية الداخلية للعين عند المدمع.