«هكّر حسابها ونشر صور مسيئة لها»..شاب انتقم من خطيبته السابقة والفتاة: حاولت الانتحار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظنت أنها كانت تعيش حياة وردية، برفقة خطيبها وترسم أحلامًا لمنزلهما المستقبلي، حتى دبت المشكلات بينهم، ما جعل «كلوي ماكلوين»، صاحبة الـ23عامًا، تنفصل عن خطيبها السابق «ستيفي برونتي» الذي انتقم منها أشد انتقام.

قصة انتقام شاب من خطيبته السابقة

قام الشاب بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بشكل كبير في مدينة «بلفاست»، عاصمة أيرلندا الشمالية، بالمملكة المتحدة، حيث يسكنا، من خلال اختراق حسابها على موقع «فيسبوك»، ونشر صور غير لائقة لها، وفق صحيفة «ديلي ستار»، البريطانية.

«هكّر حسابها على فيس بوك ونشر صور مسيئة لها»

أصبحت الفتاة العشرينية، غير قادرة على مغادرة منزلها، خوفًا من الفضيحة التي تسبب بها خطيبها السابق، فقد أُجبرت على التزام غرفتها لا تقوى على وضع أعينها بأعين المحيطين بها.

قررت الشابة مشاركة قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية غيرها من الفتيات حتى لا يقعن في الفخ ذاته، وروت قصتها معه التي تعود إلى بداية تعارفهم في عام 2018، حينما جمعت بينهم صداقة قبل أن يقرر التقدم لخطبتها عام 2019.

الفتاة فكرت في الانتحار بعد الصور المسيئة

بعد أشهر من خطبة الثنائي، ساءت علاقتهما، وبعد شهرين من الانفصال فوجئت بانتشار صور غير لائقة لها عبر السوشيال ميديا، والتي شاركها عبر حسابها، بعدما اخترقه وغيّر كلمة المرور الخاصة به، ومن ثم بدأ في نشر الصور، ما جعلها تفكر في الانتحار حتى تنتهي من تلك القصة.

بعد أسبوعين من العذاب، استطاعت الدخول على حسابها مجددًا، وحررت محضرًا ضده والذي أنكر فعلته ونشره للصور المسيئة، كما وُجهت إليه تهمة الاستخدام غير السليم لشبكة اتصالات إلكترونية عامة لكنها أُسقطت، ومن المقرر أن يصدر حكم ضده في وقت لاحق من الشهر الجاري.