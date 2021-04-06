هل تعاني من الإسهال المرتبط بكورونا؟.. 3 علامات تحذير يجب البحث عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد احتل اكتشاف أعراض الفيروس التاجي مقعدًا خلفيًا وسط طرح اللقاح، لكن مع غرق البلدان حاليًا في موجة ثالثة، لا يزال التهديد مستمرًا.

وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study ، يرتبط الإسهال بـ "خطر أكبر للحاجة إلى دعم المستشفى، هناك 3 خصائص رئيسية مميزة للإسهال المرتبط بـ COVID-19، وفقا لصحيفة express البريطانية.

يعد الإسهال من أولى العلامات التحذيرية التي قد تكون أكثر خطورة.

وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study ، الذي جمع البيانات من أكثر من أربعة ملايين مستخدم، فقد ارتبط الإسهال أيضًا بخطر أكبر للحاجة إلى دعم المستشفى.

كيفية اكتشاف الإسهال المرتبط بكوفيد-19

يوضح تطبيق دراسة COVID Symptom: "الإسهال الناجم عن COVID-19 مشابه لاضطراب البطن الذي قد يصيبك من خلل عادي في المعدة، مثل فيروس الروتا أو نوروفيروس".

وفقًا للتطبيق، فإن الإسهال شائع عند الأطفال والبالغين وعادة ما يزول من تلقاء نفسه.

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من نوبات مستمرة من الإسهال المرتبط بـ كوفيد، ويتم الإبلاغ عن هذه بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بـ كوفيد الطويل أو متلازمة ما بعد كوفيد.

ما هي حالات الإسهال المرتبط بـ COVID-19؟

كتب الفريق المسؤول عن التطبيق: "نعتقد أن COVID-19 يسبب الإسهال لأن الفيروس يمكن أن يغزو الخلايا في الأمعاء ويعطل وظيفتها الطبيعية".

وفقًا للفريق، يمكن أن ينتقل COVID-19 من خلال البراز والأسطح أو اليدين الملوثة.

لتقليل المخاطر، من "الأهمية بمكان" غسل يديك جيدًا وتنظيف الحمامات بانتظام إذا كنت مصابًا بالإسهال أنت أو أي شخص تعيش معه أو شخص تعتني به، لمنع انتشار العدوى "، كما ينصح الفريق المسؤول عن التطبيق .

ما مدى شيوع أعراض الإسهال؟

تشير البيانات إلى أن الإسهال ليس عرضًا شائعًا جدًا لـ COVID-19، لكن احتمالية الإصابة به تزداد مع تقدم العمر.

وفقًا للتطبيق فإن 10 في المائة من الأطفال، و21 في المائة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عامًا وحوالي 30 في المائة من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا يعانون من الإسهال أثناء مرضهم.

أفاد 2٪ فقط من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 بأن الإسهال هو العرض الوحيد لديهم.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)

سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادةً من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد)

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.