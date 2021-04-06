بفستان أبيض وبدلة سوداء.. أحدث ظهور لروجينا وأحمد مجدي رفقة عمر كمال وبيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

شارك المطرب عمر كمال متابعيه، مجموعة صور جديدة تجمعه بالمطرب حمو بيكا والفنانة روجينا والفنان أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي" فيسبوك"

وارتدى المطرب عمر كمال بليزر باللون الأزرق مع قيمص وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

أما المطرب حمو بيكا ارتدى بدلة باللون البينك مزينا بالتطريزات من على الأكتاف، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأبيض وحذاء باللونين الأسود والأبيض.

وطل الفنان أحمد مجدي ببدلة باللون الأسود من قماش المخمل، وارتدى أسفلها قميص باللون الأسود، ونسق مع إطلالتها ربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

وطلت الفنانة روجينا بفستان قصير باللون الأبيض مزود بأكمام طويلة شفافة، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وكوليه، ونسقت مع إطلالتها حذاء كوتشي الأبيض، وتركت شعرها ذات اللون الأحمر منسدلا على الجانبين.

ويذكر أن الفنانة روجينا والفنان أحمد مجدي يشاركان في مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.