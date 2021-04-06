ما هي مدة استمرار مناعة لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع طرح لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم، طور الناس شعورًا بالأمل والتفاؤل، خاصة مع تلقيح الملايين، ومع ذلك لا تزال الأسئلة حول فعالية اللقاح ومدة المناعة التي يوفرها بحاجة إلى إجابة، فيشعر الناس بالفضول لمعرفة إلى متى تستمر المناعة من تطعيم كورونا، وهو ما أجاب عليه تقرير نشره موقع timesofindia.

-مدى أهمية الحصول على لقاح كورونا

بالنظر إلى أن كلا من الشباب وكبار السن معرضون بشكل متساوٍ للإصابة بفيروس كورونا القاتل، فمن المهم أن يحصل كل شخص، يخضع لمعايير الأهلية، على التطعيم، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالحاجة إلى التطعيم نظرًا لأنك صغير السن أو ليس لديك مرض مشترك موجود مسبقًا، فمن الأهمية بمكان أن نحمي الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التطعيم الشامل.

هل يوفر لقاح كورونا مناعة ضد الفيروس؟

تساعد لقاحات كروونا أجسامنا على تطوير مناعة ضد عدوى الفيروس المسبب لكورونا، فإنها تزيد من استجابة الجسم المناعية ضد مسببات الأمراض القاتلة ويطور الأجسام المضادة التي توفر مناعة دائمة للمستقبل.

ونظرًا لأن الفيروس التاجي الجديد هو نوع جديد من الفيروسات وقد تم تطوير لقاحات كورونا للتو، فلا يوجد دليل قوي يمكن أن يحدد مدى حماية الشخص بعد التطعيم أو مدة المناعة التي يوفرها.

نظر تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيانات 4000 متخصص في الرعاية الصحية وعاملين في الخطوط الأمامية تم تلقيحهم.

ووجدت الدراسة أن لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال mRNA التي طورتها شركة فايزر- بايونتيك و موديرنا كانت فعالة في 80 بالمائة من الحالات بعد الجرعة الأولى و 90 بالمائة بعد الجرعة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا أن اللقاحات تقلل من خطر انتقال كورونا من قبل الأفراد الملقحين للآخرين.

ووفقًا للتقرير، فإن الحد من مخاطر العدوى المعدية، التي يمكن أن تحدث بين الأشخاص المصابين بعدوى بدون أعراض أو بين الأشخاص قبل عدة أيام من ظهور الأعراض، أمر مهم بشكل خاص بين موظفي الرعاية الصحية وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية نظرًا لقدرتهم على نقل الفيروس من خلال اتصال وثيق مع المرضى والجمهور.

ما هي مدة الحماية؟

قال الباحثون المشاركون في تجربة المرحلة 3 من لقاحات فايزر- بايونتيك إن التحصين سائد لمدة 6 أشهر على الأقل في الأشخاص الذين تم تلقيحهم، ووجدوا أن اللقاح فعال بنسبة 100٪ ضد الأمراض المدرجة في قائمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها و 95.3٪ فعال ضد عدوى كورونا الشديدة كما أشارت إليها إدارة الغذاء والدواء.