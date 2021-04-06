أجمل إطلالات الجينز من مجموعات صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - يعتبر الجينز من القطع الأساسية في خزانتك الصيفية بفضل قدرته على منحك إطلالة مريحة وعصرية تحتاجين إليها في الأجواء الحارة التي يصطحبها هذا الموسم. وضمن مجموعات ربيع وصيف 2021، ظهر الجينز بقصّات وألوان مختلفة، وتمّ تنسيقه في إطلالات عصرية متنوّعة.



الجينز المطبّع

فيلوزوفي دي لورينزو سيرافيني Philosophy di Lorenzo Serafini



لفتتنا في بعض العروض تصاميم الجينز المزيّن بالطبعات والنقوش، أو المرقّع بألوان متعدّدة. وهو من التصاميم الجريئة التي يناسب الفتيات الشابات اللواتي يبحثن عن إطلالة فريدة تلفت الأنظار.

تابعي المزيد: أزياء الجلد أبرز صيحات صيف 2021



الجينز بإطلالة كاملة

بربري Burberry



أو ما يُعرف في عالم الموضة بعبارة Denim on Denim، وهي أن تختاري سروالاً أو تنورة من الجينز وتنسّقي معها قميصاً من القماش نفسه. هي من الإطلالات العصرية التي يسهل عليك اختيار الإكسسوارات التي تزيّنها. ولعلّ أجمل ألوان الإكسسوارات التي تناسب هذا النوع من الإطلالات هي درجات النيود والهافان.

تابعي المزيد: ستايلست المشاهير سيدريك حدّاد: علاقتي بالمشاهير ثقة متبادلة



سترة الجينز

بالي Bally



من القطع التي يجب أن لا تغيب عن خياراتك. فهذه القطعة المميّزة هي زيّ عمليّ وعصري، يمكنك أن تنسّقيه مع سروال من القماش نفسه، أو أن ترتديه فوق فستان لتُحدثي تناقضاً جذاباً في إطلالاتك بحيث تجمعين بين اللمسات الأنثوية الناعمة واللمسات الشبابية.

تابعي المزيد: أفكار أطقم بألوان متماثلة



الجينز بإطلالة سبور- شيك

باكو رابان Paco Rabanne



ما يجعل الجينز قطعة فريدة وعملية، هو القدرة على تنسيق في إطلالات مختلفة. فبإمكانك أن تجعليه زياً عصرية لإطلالات كاجوال من خلال انتعال حذاء رياضي، أو أن تحوّلي الإطلالة إلى نمط سبور- شيك من خلال تنسيقه مع قميص أو سترة مطبّعة وانتعال حذاء بكعب عالي.

تابعي المزيد: مصمّمة الأزياء لمياء الكلثم : التنويع سر أناقة المرأة



طقم الجينز

كريستيان ديور Christian Dior



رأينا في بعض مجموعات ربيع وصيف 2021 أطقماً مؤلفة من قماش الدنيم الأزرق، وهذا النوع من الأطقم لا يمكن أن يمنحك إلا إطلالة عصرية وشبابية منعشة تناسب أجواء هذا الموسم. بعض الأطقم جاءت بقصّات فضفاضة مريحة، فيما جاء البعض الآخر بقصّة كلاسيكية.

تابعي المزيد: إطلالات أزياء محتشمة لسهرات رمضان 2021 من شي إن SHEIN