موديلات فساتين تول للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - قماش التول يُعَدُّ من أبرز الأقمشة المفضلة للنساء ومن أكثرها أنوثة، وبعد اعتماده في خطوط الموضة الخاصة بأزياء السهرات بشكل كبير لاحظنا في الفترة الأخيرة رواجه في أزياء المحجبات لمختلف المناسبات؛ ليمنحهن المزيد من التألق والجمال، لذا نرصد لكِ اليوم عدة أفكار لـ فساتين التول المحتشمة من وحي مدونات الموضة العربيات.



فستان تول للزفاف من نادية الخولي

فستان تول للزفاف من نادية الخولي -الصورة من حسابها على الانستغرام



فاجأت البلوغر المصرية، نادية الخولي، متابعيها بظهورها بفستان ناعم وبسيط في حفل زفافها الذي أقيم في فترة جائحة كورونا؛ حيث صُمِّمَ بأسلوب الميدي المنفوش باللون الأبيض وزُين بزهور زهرية وبيضاء في الجزء العلوي من التصميم، وأُكمل بحزام من الساتان للخصر مع حجاب أبيض ناعم لإطلالة أنثوية ناعمة.

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فستان تول بأسلوب شبابي من مريم سيف

فستان تول باسلوب شبابي من مريم سيف -الصورة من حسابها على الانستغرام



فضلت البلوغر المصرية، مريم سيف، اعتماد فستان التول في إحدى إطلالاتها لتواكب به صيحات الموضة، ومنه اختارت فستاناً زهرياً ميدي مصمماً بتطريزات ملونة في الجزء العلوي للتصميم، مع قماش التول المخطط بالأبيض في الأسفل، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الزهري لأناقة مثالية.



إطلالة روزان خليل بفستان من طبقات التول

اطلالة روزان خليل بفستان من طبقات التول -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة أنيقة للمناسبات الضخمة كدعوات الزفاف، يمكننا أن نلهمك فستاناً مميزاً مزيناً بقماش التول، من وحي مدونة الموضة والبلوغر المصرية، روزان خليل، التي تألقت بفستان زهري ناعم مزين بالزهور الملونة في الجزء العلوي من التصميم ومصمم بقماش التول ذي الطبقات الناعمة والصغيرة في الأسفل بأسلوب منفوش، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الزهري والفضي، مع المكياج الزهري الناعم.



فساتين تول للسهرة من ميرنا مايلو

فسان تول للسهرة من ميرنا مايلو- -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت مدونة الموضة والبلوغر المصرية، ميرنا مايلو، على تصاميم فساتين التول المناسبة بشكل كبير، ومن أبرز الإطلالات التي اعتمدتْها مؤخراً ارتدَتْ فستاناً بنفسجياً مصمماً بأكمام منفوخة ومزيناً بمطاطات في أطراف الأكمام، مع حجاب من الساتان المربوط في الخلف، وأقراط فضية دائرية، لزي بسيط ومفعم بالأناقة، وظهرت بفستان زهري منفوش مزين بقماش التول الكحلي في الأطراف العلوية والسفلية بأسلوب ناعم وأنيق، وزُين التصميم باللمعة إلى جانب حزام فضي محدِّد للخصر، وأطلت في اللوك الثالث بفستان أصفر مصمم بأكمام منفوخة، ومزين في الجزء العلوي بقماش من زهور الدانتيل، وصُمِّم بقَصَّة منفوشة في الأسفل لخيار صيفي مرح وأنيق، وتزينت في اللوك الرابع بفستان زهري من قماش التول مصمم بتطريزات فضية راقية في الخصر والأكتاف؛ ليمنحكِ لمسة جذابة وأنيقة في مختلف المناسبات.

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