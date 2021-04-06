عبايات مزينة بأحرف عربية لرمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - لا تخلو خزانة كل فتاة عربية من تصاميم العبايات المختلفة بالأسلوب المواكب لخطوط الموضة، ومع تنوُّع الألوان والقصات والموديلات برزت صيحة العبايات المزينة بأحرف عربية بشكل كبير، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لـ العبايات المحتشمة المصممة بأسلوب عربي من وحي المصممات السعوديات.

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عبايات بحروف عربية من المصممة فاطمة عبد الله

عباية بحروف عربية من المصممة فاطمة عبدالله -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعكس المصممة السعودية، فاطمة عبد الله، من خلال علامتها "كثلة" الروح العربية والطابع التراثي الأصيل بمفهوم جديد ومميز، لذا تبتكر عدة تصاميم متنوعة بجودة راقية تعكس التراث العربي لمُرْتَدِيَات تصاميمها، واعتمدت أكثر من تصميم للعبايات ذات الحروف العربية؛ حيث صممت عباية سوداء بقماش اللينن الهندي ذي التكسير الخفيف، وزُينت أطراف الأكمام والتصميم بخطوط حمراء وكتابات عربية باللون الأسود على القماش الأبيض والعكس لأناقة كلاسكية تليق بالمرأة الخليجية.

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عباية بكتابة عربية من فاطمة عبدالله -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي تصميم شبابي أكثر تميزاً اخترنا لكُنَّ عباية باللون الرمادي الداكن من قماش اللينن المطرز باللون الذهبي بعبارة عربية لأناقة بسيطة ولافتة.

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عباية بحروف عربية من المصممة حنان التركي

عباية بحروف عربية من المصممة حنان التركي -الصورة من حسابها على الانستغرام



حنان التركي مصممة أزياء سعودية شغوفة بالرسم، وتحديداً بآثار السعودية، تقدم العديد من التصاميم المميزة للعبايات الخليجية والأزياء التراثية السعودية من خلال علامتها التجارية "ach"، التي تعبِّر بها عن موروث وثقافة السعودية، وأدخلت من خلال تصاميمها النقوش العربية بأشكال مختلفة، ومن أبرز التصاميم نرصد لكُنَّ تصميمها لعباية سوداء مطرزة بالخط العربي المغربي بأبيات شعرية، لتمنح إطلالتك أناقة لافتة.

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عباية المدونة فاطمة الأنصاري من المصممة مشاعل الياقوت

عباية المدونة فاطمة الانصاري من المصممة مشاعل الياقوت -الصورة من حسابها على الانستغرام



تتميز المصممة السعودية، مشاعل الياقوت، بتقديم عدة عبايات خليجية تليق بالمرأة الشرقية، وذلك من خلال علامتها Hanr Couture، التي تعتمد فيها على أسلوب التنويع الكبير في الأقمشة، وتختار منها الأفضل والأكثر أناقة بما يضمن تمتُّع السيدة التي ترتديها بالدرجة المطلوبة من الاحتشام والرقي، ومن وحي أبرز تصاميمها شاهدنا إحدى عباياتها على المؤثرة السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي، فاطمة الأنصاري، حيث صُممت العباية باللون الرمادي ذي الطيات الناعمة في أطراف الأكمام، وطُرزت باللون الذهبي على قماش أبيض في الجزء العلوي من التصميم، لتمنح مُرْتَدِيَتَها فخامة لافتة ومميزة.

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