حيل مبتكرة لجمال دائم من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - تواظب النجمات على نشر مقاطع فيديو في حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثقن فيها طرقاً جمالية مختلفة تساعدهن في الحفاظ على إطلالة مبهرة وساحرة في كل الأوقات. فنظراً الى الأوقات الطويلة التي يمضينها لدى خبراء المكياج الموهوبين، فمن الطبيعي أن يتعلمن الكثير من النصائح الجمالية المفيدة لكل امرأة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة حيل مبتكرة لجمال دائم، تقدمها لك النجمات العالميات.



جيجي حديد: مرطب الشفاه أولاً

جيجي حديد - الصورة من حسابها على إنستغرام

Lanolips Strawberry 101 Ointment Multi-Balm



تضع العارضة العالمية جيجي حديد Gigi Hadid، مرطب الشفاه كخطوة أولى في روتينها الجمالي اليومي، لتغذية شفتيها وترطيبها بشكل صحيح بحلول الوقت الذي تصل فيه الى وضع أحمر الشفاه. فينتهي بها الحال الى شفاه ناعمة كالحرير وأحمر شفاه أنيق بعيداً عن التقشر أو التشقق والجفاف. جربي مثلاً مرطب الشفاه: Lanolips Strawberry 101 Ointment Multi-Balm.

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سيلينا غوميز: البلاش على أعلى الخدين

سيلينا غوميز- الصورة من حسابها على إنستغرام

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush



النجمة الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez، أضافت منذ أشهر قليلة حيلة ذكية الى روتين الجمال خاصتها، وهي تطبيق البلاش على أعلى نقطة في الخدين وليس على تفاحة الخدين، وقد تعلمت هذه الحيلة من خبير المكياج الخاص بها، فهذا الأمر يمنح وجهها إشراقة وتوهجاً طبيعيين. بإمكانك تجربة Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush.

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ريهانا: تطبيق البرونزر على ثنية الجفن

Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer



تؤكد النجمة ريهانا Rihanna، أن النصيحة المفضلة لديها التي تعلمتها من خبراء المكياج المحترفين، والتي تواظب على تطبيقها، هي وضع البرونزر على ثنية الجفن، إذ إنها طريقة سهلة لمنح العين لمسة جذابة جداً ودافئة. بإمكانك أن تجربي Fenty Beauty Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer.

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ألكسا شانغ: فرشاة الأسنان لحاجبين مثاليين

ألكسا شانغ -الصورة من حسابها على إنستغرام



استبدلت النجمة ألكسا شانغ Alexa Chung، الفرشاة المخصصة للحاجبين بفرشاة أسنان. وقد تعتقدين أن هذا الأمر قد يكون سخيفاً وغير مفيد، إلا أنك ستكتشفين العكس، حيث أن تمشيط الحواجب باستخدام فرشاة الأسنان يمنحها مظهراً طبيعياً مثالياً.

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هايلي بيبر: الماسكات المزدوجة

Wander Beauty Baggage Claim Eye Masks

Biologique Recherche Masque Visolastine



تقول هايلي بيبر أن الماسكات المزدوجة Multimask، هي أفضل طريقة للعناية بالبشرة بوقت قياسي، وهي مثالية للمرأة العاملة خصوصاً. لذلك، هي تستخدم في الوقت نفسه ماسك للعين وآخر للوجه في الوقت نفسه على سبيل المثال. بإمكانك تجربة ماسك العين Wander Beauty Baggage Claim Eye Masks ، وماسك الوجه Biologique Recherche Masque Visolastine.

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