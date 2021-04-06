كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - كريم الأساس من مستحضرات التجميل الأساسية التي لا غنى لكِ عنها للحصول على إطلالة مشرقة ومتكاملة؛ حيث يساعدك على إظهار وجهك ليبدو متوهجاً وجذاباً، وكذلك يخفي عيوب الوجه، ويوحد لون البشرة، ولكننا في بعض الأحيان نرتكب عدة أخطاء؛ منها اختيار لون قاتم لا يتناسب مع لون بشرتنا، ولنساعدك على كيفية تفتيح الفاونديشن بطرق سريعة يمكنك تطبيقها بسهولة اتبعي الخطوات التالية.



تفتيح الفاونديشن بكريم أساس أفتح

تفتيح الفاونديشن بكريم أساس أفتح



لطريقة سهلة يمكنك تطبيقها في وقت فراغك، ننصحك باستخدام الفاونديشن الفاتح بإفراغ نصفه في علبة مع نصف الفاونديشن الداكن، ومزجهما جيداً، ليصبح لديك علبتا كريم أساس بلون مناسب لبشرتك.

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تفتيح الفاونديشن باستخدام كمية أقل



إن كنتِ لا تملكين الوقت لتطبقي أي حيلة، فننصحك عند توزيع كريم الأساس على بشرتك بأن توزعي كميات صغيرة على هيئة نقاط على كامل الوجه، فمع توزيع كمية أقل من الكريم سوف تخفِّفي حدة اللون ليناسب لون بشرتك.



تفتيح الفاونديشن بالإسفنجة

تفتيح الفاونديشن بالإسفنجة



ننصحك بعدم استخدام أصابعك لتوزيع كريم الأساس الداكن على البشرة؛ حيث تسبب هذه الطريقة زيادة التلطُّخات وإبراز عيوب البشرة، فسواء استخدمتِ البيوتي بلندر أو إسفنجة المكياج التقليدية فيمكن اعتمادها كوسيلة فعّالة لتفتيح لون كريم الأساس الداكن، وذلك باستخدام الإسفنجة الرطبة؛ حيث تساعد على تفتيح اللون الداكن بسهولة، وتعمل على امتصاص الكميات الزائدة من كريم الأساس، لذا قومي بتوزيع كريم الأساس على هيئة نقاط على مناطق متفرقة من الوجه، ولكن تأكدي من أنك لا تبللين الإسفنجة تحت الماء، بل تأكدي من أنها رطبة بعد عصرها وليست مبللة؛ حتى لا تفسدي إطلالتك.

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تفتيح الفاونديشن بالكريم المرطب

تفتيح الفاونديشن بالكريم المرطب



لأن الكريمات المرطبة تُعَدُّ من منتجات العناية المتوافرة بكثرة لدى كل فتاة، ننصحك باعتمادها لتفتيح لون الفاونديشن، وذلك بخلطه مع كمية مناسبة من الكريم المرطب للحصول على الدرجة المناسبة للون بشرتك، ويمكنك تطبيق هذه الخطوة على لوح المزج أو في راحة يدك، ثم وزعي المزيج على وجهك، وستلاحظين أن كريم الأساس يمتد بدرجة لون أفتح.



تفتيح الفاونديشن بالكونسيلر

تفتيح الفاونديشن



يحمل الكونسيلر تركيبة مشابهة لتركيبة كريم الأساس، مما يسهل دمجهما، ولأننا دائمًا ما نستعين بالكونسيلر لعلاج البثور والشوائب على البشرة، فننصحك بخلطه مع كريم الأساس الداكن؛ حيث سيساعد ذلك في توازن لون بشرتك، ويمكنك ذلك بوضع نقطة حول العين ونشرها ببطء في اتجاه الخد.



تفتيح الفاونديشن بالهايلايتر

تفتيح الفاونديشن بالهايلايتر



الهايلايتر من مستحضرات المكياج التي تمنح بشرتك مظهراً مشرقاً وإضاءة جذابة، لذا ضعي كمية بسيطة من كريم الأساس الداكن على الجزء الخلفي من اليد، وأضيفي كمية مناسبة من الهايلايتر للحصول على درجة أفتح من كريم الأساس، وتذكري أنه كلما زادت كمية الهايلايتر حصلتِ على لون أفتح من كريم الأساس، ليناسب لون بشرتك الأصلي.

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