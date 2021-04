كيف تحمين شعرك من العوامل القاسية خلال الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - يتعرض الشعر خلال الصيف للعديد من العوامل القاسية، خصوصاً الحرارة العالية والرطوبة، فيصبح باهتاً وهشاً وخشناً وخالياً من الحيوية، لذلك من الضروري أن توفري الحماية اللازمة لشعرك خلال أشهر الصيف، لتحافظي عليه صحياً وذا مظهر متألق. وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل الطرق لحماية الشعر من العوامل القاسية خلال الصيف.



الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية



أثبتت الزيوت الطبيعية قدرتها على تنعيم وترطيب الشعر وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف، بالتالي تعد حلاً مثالياً لحماية شعرك من التكسر والتقصف والهيشان خلال الصيف. وبإمكانك تحضير خلطة الزيوت الطبيعية التي تساعدك في حماية شعرك من العوامل القاسية خلال الصيف. فما عليك سوى خلط كمية متساوية من كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم، وتطبيق الخليط على شعرك، وتركه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

ماسك لترطيب للشعر

Herbal Essences Argan Oil & Aloe Hair Mask



إذا كان شعرك هشاً وجافاً، فهذا يعني أنه يفتقر الى الرطوبة. لذلك أنت تحتاجين الى ماسك مرطب للشعر. ننصحك باستخدام ماسك الشعر Herbal Essences Argan Oil & Aloe Hair Mask، فهو يشتمل على زيت الأرغان الغني بمضادات الأكسدة المرطبة والمغذية للشعر، إضافة الى الألوفيرا التي تعمل على ترطيب الشعر في الأعماق لتتركه أكثر نعومة وسلاسة. فضلاً عن أنه خال تماماً من المواد المضرة بالشعر مثل الكبريتات والبارابين. استخدميه مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

كريم الحماية من أشعة الشمس

The One Atelier Fekkai The Pure Mist



يعد كريم الشعر المخصص للحماية من أشعة الشمس، من أهم مستحضرات العناية بالشعر خلال الصيف، لأن هذه الأشعة الضارة تسبب التلف والجفاف للشعر، فلا تستغني عنه مطلقاً، لا سيما عند التعرض للشمس. ننصحك باستخدام The One Atelier Fekkai The Pure Mist، فهو يحتوي على زيت جوز الهند والجوجوبا وزبدة الشيا، إضافة الى مكونات واقية تحمي الشعر من آثار الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

قص أطراف الشعر

قص أطراف الشعر



تعد أطراف الشعر الأكثر عرضة للتلف نتيجة التعرض لأشعة الشمس، مما يجعل الشعر يبدو هشاً ومتقصفاً، بالتالي من المهم جداً قص أطراف الشعر من وقت الى آخر. وإذا كان متعذراً عليك الذهاب الى مصفف الشعر، بإمكانك قص أطراف الشعر بنفسك في المنزل.

ارتداء القبعة

القبعة ضرورية لحماية الشعر في الصيف



يعد ارتداء قبعة الشعر من أهم الطرق المؤكدة لحماية الشعر من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس، فهي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، وتمنعها من إلحاق الضرر بالشعر. لذلك، اجعليها رفيقك الدائم خلال الصيف، لا سيما في حمامات السباحة والنزهات في الخارج.

