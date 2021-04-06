مصممة أزياء: استخدم الألوان لنشر الطاقة الإيجابية بالتزامن مع شم النسيم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مصممة الأزياء، صباح عبدالحليم، إن قدوم فصل الربيع هذا العام تزامنا مع شهر رمضان الكريم، أتاح استخدام ألوان عديدة وسط الاحتفال بأعياد شم النسيم التي يفضل الجميع استخدام ألوان متنوعة فيها، مشيرة إلى أنها حرصت في تصميماتها على استخدام أشكال مريحة بسيطة مع الاستعانة بالقطن الخفيف المريح ليتشرب العرق مع اللجوء أيضا لاستخدام القطن.

خامات مصرية بنسبة 100%

وأضافت «عبدالحليم»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه وسالي شاهين، أن جميع الخامات التي تستخدمها مصرية، لافتة إلى أنها حريصة على إنتاج جلابية وهي شئ يدعو للفخر فهي عصرية وتناسب مختلف الأعمار.

استخدام ألوان مختلفة لنشر الإيجابية

وأشارت مصممة الأزياء إلى أنها حرصة على استخدام ألوان مختلفة لكي تناسب الأذواق المختلفة، مبينة أن الألوان تعطي طاقة إيجابية وهذا ما تحرص عليه في أعمالها، وأنها تستعين بشخصيات مختلفة لكي تستخدم الإكسسوارات المتعددة، مضيفة أن منتجاتها يتم بيعها بشكل سريع وتحاول أن تنتج أشكالا مميزة بعدد قليل لكي تلفت الانتباه.

رسم التصميمات ثم تنفيذها

ولفتت «عبدالحليم» إلى أنها أحيانا ترسم الأزياء ثم تذهب إلى مصنع لكي يغزل لها الشكل الذي تريده بسهولة لكي يخرج في شكل مميز يحبه الجمهور ويحرص على اقتنائه.