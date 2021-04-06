تأثير الموجة الثانية.. مريض كورونا يمكن أن يصيب 400 شخص آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على الكثير من الناس في العام، يشعر العديد بالرعب مرة أخرى من الإصابة بالفيروس.

وفقا لمسؤول الصحة، ورئيس فريق مكافحة كوفيد-19 في ولاية ماهاراشترا بالهند، راجيش توب، فإن الشخص المصاب بـ COVID-19 يمكن أن يصيب 400 شخص آخر، وفقا لموقع timesofindia.

وأضاف أنه لا بديل عن ارتداء الكمامات، والحفاظ على النظافة، واتباع التباعد الاجتماعي إذا كنت لا ترغب في نشر الفيروس أو الإصابة به، تسري القاعدة على الجميع بغض النظر عما إذا كانوا ملقحين أم لا.

قد لا يكون الشخص الذي يحمل الفيروس على دراية بنفس الشيء وقد يستمر في نشره، إذا لم يرتدي القناع واتبع إرشادات السلامة الأخرى.

أثناء إجراء حملة التطعيم على قدم وساق، يحتاج الجميع إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

حتى بعد التطعيم، يجب على المرء ارتداء قناع واتباع جميع الإرشادات لأن التطعيم لا يعد حماية بنسبة 100 في المائة ضد الفيروس.

قد يصاب المرء بالعدوى حتى بعد التطعيم، لكن العدوى لن تكون قاتلة في مثل هذه الحالات، وبالتالي، فإن اللقاح قد لا يخلصك من الفيروس ولكن من الآثار الجانبية الخطيرة.