الشعرية سريعة التحضير.. مخاطر عديدة لتناول النودلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كثيرا ما يتردد الحديث عن أضرار الشعرية سريعة التحضير أو "النودلز"، خاصة أن العديد منا يتناولها باستمرار باعتبارها وجبة سهلة وسريعة التحضير.

"الخليج 365" يستعرض في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الشعرية سريعة التحضير أو النودلز.

ما هي النودلز؟

هي عبارة عن شعرية سريعة التحضير يابانية الأصل، ولأنها صُنعت لتكون سريعة التحضير، يتطلب ذلك أن تكون مطبوخة وجافة.

هل النودلز وجية مفيدة؟

وفقا للدكتورة شيرين علي زكي، مفتشة سلامة الغذاء وعضو مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين، فإن النودلز لا يوجد بها أي بروتينات أو فيتامينات أو أملاح معدنية أو أي فوائد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وأضافت في منشور لها عبر فيس بوك، أن النودلز وجبة فقيرة الفائدة لا تصلح لتكون وجبة رئيسية، بل هي للتسالي وسد الجوع فقط.

أضرار عديدة لتناول النودلز وفقا لموقع food.ndtv

زيادة الوزن

تؤدى إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والصوديوم والأملاح، الذي يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي الزيادة المفرطة في الوزن.

أمراض خطيرة

نظرا لاحتوائها على الصوديوم الزائد، فإنها تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي.

بطء عملية الهضم

بسبب المواد والألوان والنكهات المُصنعة التي توجد بها، فإنها تؤدى إلى انتفاخ البطن، وبطء عملية الهضم.

دهون سيئة

تحتوي على دهون مشبعة يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم إذا تم تناولها بشكل مفرط أو منتظم، وبالتالي يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك مرض السكري من النوع 2.

تدمير عملية التمثيل الغذائي

تأتي معظم النودلز في أكواب أو عبوات تحتوي على مادة بيسفينول أ (BPA) وهذه المادة تدخل جسمك عندما يتم طهي هذه المكرونة السريعة التحضير في الكوب نفسه عن طريق إضافة الماء الساخن إليها، ويمكن لـBPA تدمير عملية التمثيل الغذائي لديك.

ضعف المناعة

تحتوي النودلز على مادة تسمي بروبلين جليكول وهي التي تحافظ على الشعرية طرية، ولكن لهذه المادة تأثير ضار على المناعة فتضعفها، يمتص الجسم هذه المادة بسهولة وتتجمع في الكلى والقلب والكبد، فتسبب أضرار لهذه المناطق.

تحذيرات أطباء

يقول مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، لـ"الخليج 365"، إن تناول النودلز ليس له علاقة بالإصابة بأي نوع من أنواع السرطان.

وحذر "نزيه" من الإفراط في تناول النودلز، لأنه يؤدي إلى حدوث ضمور وتلف في بعض أعصاب الجهاز العصبي.

بينما أكد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن النودلز، تحتوي على الجلوتين، وهي مادة بروتينية تضاف إلى النودلز حتى تظل محتفظة بقوامها اللين، وتسبب تدمير أهداب الأمعاء، خاصةً للأطفال المصابين بالتحسس ضد هذه المادة أو القمح، ما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، فضلا عن الإصابة بالإسهال والقيء وضعف المناعة والعصبية وقلة التركيز.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة mbc مصر، أن النكهات المضافة إلى النودلز تسبب مشكلات صحية خطيرة، وبينها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، وهي سامة ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى الطويل.