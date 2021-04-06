«جسدت معاناة مرضى البهاق».. لقطات من حياة جميلة عوض (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت الأنظار إليها منذ أن دخلت المجال الفني، تعد ابنة عائلة فنية، فوالدها المخرج السينمائي عادل عوض، ووالدتها الممثلة اللبنانية راندا عوض، وحفيدة الممثل الراحل محمد عوض، قدمت شخصية «هانيا»، في مسلسل «تحت السيطرة»، وجسدت معاناة مرضى البهاق في مسلسل «إلا أنا»، هي الفنانة جميلة عوض.

ويُقدم هُن، خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة جميلة عوض، بالتزامن مع عيد ميلادها.

دراستها

التحقت جميلة عوض، بجامعة MSA حيث تدرس الإعلام، كما التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكانت منذ أعوام دراستها، كانت مهتمة بقضايا المجتمع والسياسة ونمت ذلك من خلال اشتراكها بأنشطة طلابية مختلفة بالجامعة منها نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

لم تكتفِ بمشاركتها في المؤتمر بالجامعة ولكنها أيضاً مثلت الجامعة بمؤتمر محاكاة للأمم المتحدة في فرنسا، وأخرجت للفنانة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها.

أعمالها الفنية

شاركت في مسلسل«تحت السيطرة»، مع الفنانة نيلي كريم خلال دور بدور هانيا الذي لفت الأنظار إليها، ولقي ترحابا كبيرا من المشاهدين لكونه الأول من نوعه في التوعية عن قضية الإدمان، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2015.

حملة اليونسيف

شاركت جميلة عوض، بحملة اليونسيف مع عدة فنانين مصريين وعالميين منهم منى زكي، من أجل التوعية عن حقوق الطفل عالمياً وبالوطن العربي.

جسدت معاناة مرضى البهاق

قدمت جميلة حكايات مرضى البهاق، خلال مسلسل «إلا أنا»، والذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

وكانت أطلت ببقع وخطوط بيضاء باتت تكسو ملامحها وجسدها، تشير لإصابتها بمرض البهاق، التي دومًا ما تحاول إخفائها بطبقات المكياج المتعددة والثقيلة، في محاولات للهروب من نظرات المجتمع.

رقصها بالحجاب.. «ولا بنخاف»

كانت نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، في يناير عام 2020، خلال رقصها على أغنية «ولا بنخاف»، للفنان أحمد السقا في فيلمه«صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، ظهور الفنانة بحجاب فاتح اللون، وقميص أبيض مزين بنقاط سوداء، بجوار الفنانة الشابة مايان السيد، خلال تقديمها حركات استعراضية أثناء غنائهما «ولا بنخاف».

وعلقت الفنانة على المادة المصورة، قائلة: «من كواليس فيلم بنات ثانوي، هيوحشني لعب وضحك في اللوكيشن.. مستنية رأيكم في الفيلم».