وصلة دعم من لقاء الخميسي لـ عبدالمنصف.. ومتابعوها: مخلصة لجوزك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة لقاء الخميسي دعم زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، في مشواره الرياضي، وفي وصلة دعم جديد نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لزوجها.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد تظهر تألق حارس المرمى محمد عبدالمنصف، وعلقت عليه «لقاء» قائلة: «حبيته أوي».

دعم «لقاء» المستمر لزوجها، أثار إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا معها من خلال التعليقات على مقطع الفيديو فكانت من ضمن التعليقات: «بجد شابوه على إصرارك ودعمك لزوجك في كل وقت.. حلو بجد مع إني أهلاوي بس احترم إخلاصك لجوزك.. والله دعمك الدائم دا حاجة جميلة.. الست واقفة ورا جوزها وأول الداعمين له دائمًا».

لقاء الخميسي تنتقد عدم اختيار زوجها في المنتخب

وانتقدت الفنانة لقاء الخميسي قرار عدم ضم زوجها محمد عبدالمنصف لمنتخب مصر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، وذلك استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

وقالت «لقاء» في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا عمري ما تدخلت في موضوع الكورة.. بتابع من بعید وبشجع أوسة لأني مؤمنة بيه من أول لحظة، جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من أفضل وأقوى أجوال مصر».

وأضافت الفنانة: «اللي أعرفه إن الأجوال ملهمش علاقة بالعمر طالما في فورمة كويسة ومتألق، أوسة كان في المنتخب وكان دائما راجل وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب أوسة وبیدعمه، لأول مرة هقول رأيي في اختيارات المنتخب وملهاش علاقة باللاعبين المختارين».

وتابعت «لقاء»: «عدم اختیار أوسة في المنتخب يدل وبشكل واضح على أن التقييم والاختيار غير عادل وليس له أي علاقة باللاعب واجتهاده وأدائه وإنما فيه معايير تانية غير مفهومه للاختيارات.. أمتی بقی هیبقى المعيار في أي اختيار معيار عملي وليس عاطفي أو بالحب؟».