لقاح كورونا: هل نحتاج إلى اختبار الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم، يبقى التأكد من فعالية اللقاح هو الهدف الذي يتطلع إليها الكثيرون، تم إخبار المستفيدين من اللقاح باتخاذ احتياطات معينة لتعزيز استجابة اللقاح، تعتبر بعض الآثار الجانبية أيضًا علامة على تراكم الاستجابة المناعية.

ويبقى السؤال هل نحتاج إلى اختبار الأجسام المضادة بعد التطعيم للتأكد من فعالية اللقاح؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

هل هناك طريقة للتحقق مما إذا كان لقاحك يعمل؟

على عكس الدواء، تستغرق اللقاحات بعض الوقت لتوليد استجابة، أو في هذه الحالة، تمنح مناعة يمكن تحملها، بينما يستغرق اللقاح بعض الوقت لتكوين الأجسام المضادة، فمن الطبيعي تقريبًا التفكير والقلق إذا كان لقاحك يعمل بشكل جيد بالفعل، كما هو مفترض.

كما أدى الارتفاع في متغيرات COVID الجديدة والطفرات المخيفة إلى إطلاق إنذار للأشخاص الذين يرغبون في حماية أنفسهم، ويتساءلون عما إذا كان لديهم المناعة اللازمة في الوقت الحالي، إذن، هل هذا سبب كافٍ بالنسبة لك لإجراء اختبار الأجسام المضادة؟.

مع التطعيم تتزايد طلبات الاختبار

لا يزال الاختبار والتشخيص الوقائي هما مفتاح مكافحة جائحة COVID، اختبارات الأجسام المضادة، التي تعمل كمشتق من المناعة التي تحركها العدوى، آخذة في الارتفاع حاليًا، خاصة بين أولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا الجديد للتحقق مما إذا كانوا قد اكتسبوا فوائد التطعيم أم لا، في بعض الأماك ، يُنصح أيضًا الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر، مثل كبار السن، المعرضين لضعف المناعة، بإجراء ذلك للتحقق مما إذا كان اللقاح يعمل بشكل جيد عليهم أم لا.

ماذا يفعل اختبار الأجسام المضادة بالنسبة لك؟

الأجسام المضادة هي بروتينات تقاوم العدوى، ويتم إنتاجها استجابة للفيروس، يساعد جسمك على تذكر التعرض للفيروس والتعرف عليه، يُطلق عليه أيضًا اختبار المناعة، وبالتالي يشير اختبار الأجسام المضادة الإيجابي إلى عافية المناعة بطريقة ما، بعد محاربة العدوى، تحدد مدى تعرض الشخص للفيروس ومستوى المناعة الطبيعية المكتسبة بعد ذلك.

مع التطعيم أيضًا، فإنه يخدم بعض الأغراض، نظرًا لأن اللقاحات تؤدي أيضًا إلى زيادة الاستجابة المناعية عن طريق محاكاة العدوى أو تركيب الأجسام المضادة الوقائية، فإن اختبار الأجسام المضادة، الذي يتم إجراؤه بعد التطعيم يمكن أن يقيِّم مدى جودة أو مقدار المناعة التي يتمتع بها الشخص، على مستوى المجتمع، يمكن أن تساعد اختبارات الأجسام المضادة في تحديد فعالية اللقاح وقد تكشف أيضًا عن الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة لإعادة العدوى في مرحلة معينة.

متى يكون لديك مناعة كافية بعد التطعيم؟

تعمل معظم اللقاحات التي لدينا حاليًا كنظم ذات جرعتين (باستثناء جرعة وحيدة من جونسون وجونسون)، تخضع كلتا الجرعتين لبعض الوقت بحيث يحصل الشخص على أقصى قدر من المناعة.

في حين أن كلتا الجرعتين تساعدان في زيادة الأجسام المضادة التي تمنح المناعة (وبالتالي تولد ردود فعل مناعية أو آثار جانبية)، فسيتم اعتبار الشخص محصنًا بالكامل أو تم تحصينه بالكامل بعد 14 يومًا من تلقي جرعة اللقاح الثانية، يعتبر ارتفاع الأجسام المضادة قبل ذلك مناعة جزئية.

ماذا يحدث إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأجسام المضادة بعد ذلك؟

وفقًا للمعايير الدولية، يعتبر عدد الأجسام المضادة بين 10-1000 وحدة دولية وقائيًا، يقول الخبراء إن المناعة التي يحركها اللقاح يمكن أن تزيد عن 300 عندما يتم تلقيح الشخص، ومع ذلك، فإن مجرد اتباع الأرقام قد لا يكون مثاليًا.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك أشخاص يتمتعون بحماية جيدة ولكن لديهم بعض المضاعفات التي لا تساعدهم في تكوين الأجسام المضادة الضرورية، يمكن أن يحدث أيضًا مع الأشخاص الذين قد يكونون قد حاربوا العدوى، انخفاض إنتاج الأجسام المضادة، على الرغم من ندرته، يُعزى أيضًا في بعض الأحيان إلى عدم تطابق الجينات والكروموسومات، ومع ذلك، هذا لا يعني أن اللقاح قد لا يعمل من أجلك، هذا هو الحال مع أولئك الذين لديهم عدد أكبر من الأجسام المضادة، لذلك، بغض النظر عن العدد الذي لديك، اعلم أن الجميع سيكونون محميين على قدم المساواة من الفيروس.

هل هذا يعني ضرورة إجراء الاختبار؟

على الورق، تبدو اختبارات الأجسام المضادة فكرة جيدة لقياس الاستجابة المناعية فيما يتعلق بالتطعيم، لكن ليس من الضروري تمامًا القيام بذلك، ما لم يتم نصحك على وجه التحديد ، قد لا تكون هناك حاجة في الواقع لإجراء اختبارات الأجسام المضادة قبل أو بعد التطعيم، ومع ذلك، حتى إذا حصلت على الاختبار، فمن المهم أن تعرف أن النتائج قد لا تكون مضمونة تمامًا.

طالما أنك تحصل على جرعتين في الوقت المحدد، واتبعت جميع الاحتياطات اللازمة وممارسة النظافة الأساسية، فستحصل على حماية كافية من الفيروس القاتل.

هل يمكن أن تحدد فعالية اللقاح؟

يمكن أن يكون اختبار الأجسام المضادة أداة جيدة قابلة للاستخدام على المستوى العام للتأكد من فعالية اللقاح، ومع ذلك، فإن الفعالية، التي تشير إلى النسبة المئوية للحد من المرض، أو مدى فعالية اللقاح ضد العدوى لا يمكن تحديدها إلا في ظل الظروف السريرية.