أساليب مكياج مستوحاة من نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - تحرص الممثلة اللبنانية وعارضة الأزياء، نادين نجيم، على اعتماد أسلوب مكياج مميز وجذاب في مختلف إطلالاتها، وتميل إلى المكياج القوي الذي يُبْرِزُ تفاصيل ملامحها بأسلوب جريء ولافت للأنظار، ومن وحي أبرز إطلالاتها نلهمك عدة أفكار يمكنك اتباعها لتطبيق مكياجك.



الأيلاينر الغرافيكي بأسلوب نادين نجيم

الايلاينر الغرافيكي باسلوب نادين نجيم -الصورة من حسابها على انستغرام



برزت صيحة المكياج الغرافيكي بشكل كبير في الأعوام الماضية، ولتحصلي على لوك مميز بأسلوب نادين نجيم، يمكنك أن تبتدئي بتطبيق كريم الترطيب المناسب للبشرة، ثم وزّعي كريم الأساس السائل بلون داكن عن لون بشرتك الطبيعي بدرجتين، مع سيروم تعزيز إشراقة البشرة، واختاري لعينيك ظلاً كريمياً باللون البني على كامل العين، ومدّي اللون الأسود إلى الخارج بشكل مجنح ولافت، ثم بواسطة الأيلاينر الأسود السائل ارسمي خط الرموش العلوي بشكل مجنح، مع تمرير اللون الأسود فوق الظل على الجفن المتحرك للحصول على رسمة أيلاينر مزدوجة، ثم حددي حواجبك بقلم حواجب بني داكن لملء الفراغات، واستخدمي البلاشر وأحمر الشفاه باللون البني الناعم.

تابعي المزيد: مستحضرات مكياج فاخرة للمرأة الشرقية



المكياج البرونزي بأسلوب نادين نجيم

المكياج البرونزي --الصورة من حسابها على انستغرام



تحرص الممثلة نادين نجيم على إبراز جمال عينيها بلمسات برونزية تليق بالبشرة السمراء، لذا طبقي درجات اللون البني على جفونك، وظللي العيون من الداخل باللون البيج، مع تمرير الكحل الأسود على حدود الجفن العلوي، وكثفي طبقات الماسكرا لكي تُبْرِزَ جمال عينيك، أو استعيني بالرموش الاصطناعية، وعند وضعك لكريم الأساس المناسب لبشرتك لا تترددي في تحديد ملامح وجهك بالكنتور، لا سيما على عظمة خدّيك وعلى الأنف، واستخدمي الهايلايتر لإبراز ملامحك بأسلوب خاص وجذاب، ثم ضعي البلاشر البرونزي على وجنتيك، واختاري لون أحمر الشفاه باللون البني اللامع أو الزهري المائل للأحمر، وذلك لإكمال مكياجك على طريقة الممثلة نادين نسيب نجيم.

تابعي المزيد: نصائح مكياج لإخفاء التجاعيد وتعزيز جمالك



مكياج العيون الذهبي للمناسبات

مكياج العيون الذهبي -الصورة من حسابها على انستغرام



يُعَدُّ المكياج الذهبي الناعم من أجمل أساليب المكياج، ويلائم جميع الفتيات في مختلف مناسباتهن، لذا تزينت نادين نجيم بمكياج عيون ذهبي في الجفون المتحركة مع الأيشادو البني في أعلى العين، ورسمت عينيها بالكحل الأسود السائل لتبرز جمالها، ولجأت لتقنية الكنتور والهايلايت لتحدِّد ملامحها مع أحمر الشفاه الزهري.

تابعي المزيد: مكياج جميلات موكب نقل المومياوات أمس