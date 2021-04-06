عطور برائحة النرجس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - العطور تُعَدُّ خطوة جمالية يومية تقوم بها كل سيدة للحصول على الانتعاش اللازم لتمضية كل الأوقات، ولتعتمدي نغمات رقيقة وشرقية ترضي طموحك فقد جمعنا لك خمسة إصدارات من عطور النرجس؛ لتمنحك رائحة جذابة تلفتين بها الأنظار.



عطر النرجس من توم فورد Jonquille de Nuit Tom Ford perfume

عطر توم فورد Jonquille de Nuit



طرحت علامة توم فورد في السنوات الأخيرة الماضية عطر رسيرف كولكشن جانكي دي نوي، وهو عطر زهري يتناغم مع كلا الجنسين؛ حيث يحتضن باقة مثيرة ومميزة تفتتحها قمة التكوين مع مزيج منعش برفقة ورق البنفسج وحشيشة الملاك وبخور مريم وأوراق وبراعم شجرة البرتقال، ويتبلور قلب العطر من عبير النرجس، في حين تختتمها رفقة العنبر وجذر السوسن.

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عطر كارتا من كارتيه Cartier

عطر كارتا من كارتيه



‏Carat Cartier هو عطر يحمل في مقدمته نوتات خضراء وكمثرى وبرغموت، ويضم قلب العطر زهور التيوليب والنرجس والزنبق وزهر العسل والبنفسج، وتتمحور قاعدة العطر من الميموزا والمسك الأبيض؛ لتمنحك رائحة جذابة في مختلف إطلالاتك.

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عطر فرزاتشي رد جينز Versace

عطر فرزاتشي رد جينز



يُعَدُّ عطر فرزاتشي رد جينز Versace Red Jeans من أفضل أنواع العطور التي لها رائحة مميزة؛ حيث تمنحك رائحته انتعاشاً باهراً يلفت لك الأنظار، ويضم العطر مزيجاً من الزهور ليساعد في إعطائك ثقة يومية تتناسب مع مختلف الفصول، وتضم مكونات العطر في مقدمته فاكهة المشمش الناعم مع الخوخ، ويوجد في قلب العطر مزيج من زهور الياسمين وزنبق الماء والبنفسج، وتتميز قاعدته بخشب الصندل مع المسك.

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عطر سينما من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عطر سينما من ايف سان لوران



يكشف عطر سينما عن النجمة القابعة في داخل كل امرأة برائحة عطر جذابة؛ حيث يمنحك تناسقُ الورد مع زهر اللوز والنرجس والعنبر تحليقاً منعشاً ومشرقاً لطابع وردي ناعم وأنيق مناسب لإطلالتك.

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عطر الشبح من عبد الصمد القرشي Abdul Samad Al Qurashi

عطر الشبح من عبد الصمد القرشي



عطر الشبح من بيت أزياء عبد الصمد القرشي الشهير يتناسب مع كلا الجنسين، ويمتاز العطر بثبات عطري طويل؛ حيث يدخل في التكوين العطري خلطة ناعمة من الحمضيات والبرغموت وأزهار الياسمين والنرجس، بالإضافة للمسك والعنبر وخشب البتشول، لمنحك رائحة تناسب مختلف المناسبات.

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