كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً -

لمُحِبَّات المظهر العصري والجريء في إطلالات رمضان 2021، برزت صيحة المجوهرات الراقية الذهبية المصممة بشكل السلاسل ذات الدوائر المتشابكة بشكل كبير في المواسم الأخيرة، ولأن الخواتم الذهبية تُعَدُّ قطعة لا تستغني عنها الكثيرات من النساء في إطلالاتهن اليومية، وهي مُكمل أساسي لإطلالات رمضان المحتشمة، فقد اخترنا لكِ اليوم عدة موديلات خواتم ذهبية على شكل سلاسل، لمظهر لافت وأنيق.

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مجوهرات رمضان 2021.. موديلات خواتم ذهبية بأشكال السلاسل

خاتم السلسلة الذهبية من علامة فيرساتشي Versace

خاتم السلسلة الذهبية من علامة فيرساتشي Versace

صمَّمت علامة فيرساتشي Versace خاتماً بحلقة السلسلة الذهبية بأسلوب ناعم وأنيق مناسب لصيحة المجوهرات المكدسة باختيار قطع أخرى أنيقة وناعمة، ويزين هذا الخاتم بدائرة برونزية تُبرز شعار الماركة من المنتصف، ويتميز التصميم كحال بقية مجوهرات بعلامة فيرزاتشي، بخلوُّه من الرصاص والنيكل.

خاتم سلسلة مرصعة بالألماس من علامة ديفيد يورمان David yurman

خاتم سلسلة مرصعة بالألماس من علامة ديفيد يورمان David yurman

من علامة ديفيد يورمان David yurman، اخترنا لكُنَّ خاتماً واسع النطاق مصمماً بشكل سلسلة متشابكة بدقة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ومرصعاً بالألماس الدائري يدوياً؛ ليمنحك إطلالة لافتة مناسبة لكل الأزياء الرمضانية.

خاتم هافانا مرصع بالألماس من علامة أنيتا كو Anita Ko

خاتم هافانا مرصع بالألماس من علامة أنيتا كو Anita Ko

قدمت علامة أنيتا كو Anita Ko مؤخراً خاتماً عصرياً من الذهب الأصفر مصمماً بأشكال السلاسل المرصعة بأحجار الألماس الأبيض الصغيرة على كامل التصميم؛ لتمنحك أناقة ناعمة ولافتة في مظهرك الرمضاني.

خاتم كوبا بالذهب والألماس من علامة أكوا جويلز Aquae Jewels

خاتم كوبا بالذهب والألماس من علامة أكوا جويلز Aquae Jewels

لمُحِبَّات التصاميم الكلاسيكية ذات الطابع المميز، يمكنكن اختيار خاتم كوبا من علامة أكوا جويلز Aquae Jewels، والذي صُمِّمَ كسلسلة طبيعية بدائرة من الذهب، وتليها أخرى من الألماس؛ لتشكل مزيجاً جميلاً يشع بالأناقة الخالدة، ويُعَدُّ التصميم قطعة ناعمة مواكبة لأنماط الموضة المختلفة.

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خاتم ألماس بربطة السلسلة من نيكول روز Nicole Rose

خاتم ألماس بربطة السلسلة من نيكول روز Nicole Rose

من علامة نيكول روز Nicole Rose، استوحينا لكُنَّ خاتماً ناعماً من الذهب الأصفر مصمماً بأشكال السلاسل المترابطة بأسلوب واسع، ومرصعاً بأحجار الألماس الأبيض الصغيرة بأسلوب ناعم ولافت؛ ليمنحك مظهراً رمضانياً فاخراً.

خاتم سلسلة من الذهب الأصفر والأبيض من علامة مس إل Miss L

خاتم سلسلة من الذهب الأصفر والأبيض من علامة مس إل Miss L

لمُحِبَّات المظهر العصري والناعم، نرصد لكُنَّ خاتم حب إلى الأبد من مجموعة إيترنيتي من علامة مس إل Miss L، مصمماً بالذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراطاً، ويتميز بدوائر مميزة وأنيقة تناسب إطلالاتكن الرمضانية بالأزياء الشرقية المختلفة.

خاتم سلسلة مرصع بالأحجار الكريمة من علامة سوزان كلان Suzanne kalan

خاتم سلسلة مرصع بالأحجار الكريمة من علامة سوزان كلان Suzanne kalan

لأن الأحجار الكريمة تزيِّن مجوهرات رمضان بشكل كبير، فقد اخترنا لكُنَّ خاتماً من مجموعة الألعاب النارية الجريئة من علامة سوزان كلان Suzanne kalan، وهو مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً بشكل سلسلة مفرغة تزينها أحجار الروبي، مع ماسات بيضاء دائرية؛ ليمنحك لمسة فاخرة تتناسب مع الإطلالات الشرقية.

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