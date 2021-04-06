استقبلي شهر رمضان بهذه الإطلالات من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - تفصلنا أيام قليلة جداً على دخول شهر رمضان المبارك، ولأن النجمات العربيات اعتمدن عدة إطلالات للفساتين والأزياء الكاجوال المميزة والمناسبة لهذا الشهر، فسوف نلهمكنَّ اليوم عدة أفكار يمكنكنَّ تطبيقها فور دخول الشهر، فإليكُنَّ الخيارات.



إلهام الفضالة بأزياء رمضانية مطرزة

تنسيق رمضاني من إلهام الفضالة -الصورة من حسابها على الانستغرام



في رمضان 2021 قدمت الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، تشكيلة رمضانية راقية مع إحدى العلامات التجارية، ومنها تأنقت بفستان أخضر من الساتان المُكمل بحزام عريض للخصر ومزين بدوائر فضية مع معطف بذات القماش، ومزين بزهور فضية فاخرة في الجزء العلوي من التصميم، واعتمدت لهذا اللوك تسريحة الشعر المنسدلة باللون البني بأسلوب الويفي الخفيف مع المكياج الخليجي المرتكز على درجات اللون البني والزهري، ونسقت في اللوك الثاني قميصاً أبيض وتنورة واسعة مطرزين بفصوص كريستالية مع أقراط مربعة وتسريحة الويفي للشعر الطويل.

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فاطمة المؤمن بإطلالة صباحية لشهر رمضان

فاطمة المؤمن باطلالة صباحية لشهر رمضان -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمُحِبَّات الستايل العصري والمواكب للموضة، يمكنكن استيحاء بعض الأفكار من مدونة الموضة والمؤثرة الكويتية، فاطمة المؤمن، التي أطلت ببلوزة بيضاء بأكمام واسعة وطويلة مع تنورة بيضاء مطرزة بخطوط ملونة مموجة للوك عصري، وأكملته بحقيبة فضية صغيرة ومجوهرات ذهبية لليدين.



فساتين رمضانية من شيماء سليمان

شيماء سليمان بفستان مزين بالزهور -الصورة من حسابها على الانستغرام

جلابية رمضانية من شيماء سليمان -الصورة من حسابها على الانستغرام

فستان مطبع لرمضان من شيماء سليمان -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك رمضاني بسيط ومريح مناسب لكل النساء بمختلف أعمارهن، نلهمكن عدة أفكار من إطلالات الفنانة الكويتية، شيماء سليمان، التي ظهرت بفستان أبيض مصمم بأكمام متوسطة الطول ورقبة مرتفعة ومطبع بالزهور البرتقالية والخضراء بأسلوب تراثي تقليدي، وأكملته بتسريحة منسدلة للشعر مع الغرة الأمامية، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية جلابية رمادية طويلة مطبعة باللون الأبيض ومُكملة بشرائط في أطراف الأكمام لزي مريح ويومي مناسب للاجتماعات الرمضانية، واختارت في اللوك الثالث فستاناً أحمر ميدي مطبعاً بالزهور البيضاء والسوداء مع أساور ذهبية متعددة وقلادة ذهبية بعدة طبقات لخيار يومي مميز.

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هدى حمدان بإطلالة رمضانيه عصرية

هدى حمدان باطلالة رمضانيه عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام



هدى حمدان، إعلامية وممثلة أردنية تعيش في الكويت، وتمتلك شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنها خيار مثالي في كل ما يتعلق بالموضة والجمال، فيمكننا أن نقدم لك إطلالتها الرمضانية بتنورة وبلوزة واسعين باللون البنفسجي الناعم المصمم بقَصَّة منسدلة، مع حذاء زهري رياضي مصمم من المخمل، وأساور برتقالية ضخمة، إلى جانب قلادة مصممة بتداخل الألوان من الخيوط والدوائر، وتجملت بتسريحة الويفي للشعر الطويل، مع مكياج ناعم مرتكز على أحمر الشفاه الزهري.



رندا حجاج بفستان فوشيا ناعم

رندا حجاج بفستان فوشيا رمضاني -الصورة من حسابها على الانستغرام



رندا حجاج، ممثلة لبنانية تقيم في الكويت، تتبع الأسلوب الشبابي والبسيط في إطلالاتها المختلفة، ولرمضان 2021 تألقت بفستان فوشيا مصمم بدون أكمام ومطبع بالفيل الذهبي الصغير مع حذاء بكعب ذهبي وقلادة بدوائر ذهبية متتالية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل والطويل مع الخصل الشقراء، والمكياج المرتكز على درجات الألوان البرونزية، لزي عربي مميز.

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