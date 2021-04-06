أبرز إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز SAG AWARDS

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - جرى حفل توزيع جوائز "ساغ أواردز" SAG Awards يوم أمس افتراضياً، وقد شاركت النجمات متابعيهن بإطلالاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الإطلالات التي رصدناها نذكر:



ليلي كولينز التي تألقت بفستان زهري رائع من تصميم جورج حبيقة. ينتمي الفستان الى المجموعة الراقية وهو مطرز بالأحجار الذهبية ويتميز بقصته القصية وبياقته المدرسية المقفولة.



ليلي كولينز في زي من جورج حبيقة- الصورة من حسابها على إنستغرام





نيكول كيدمن تألقت بفستان طويل منسدل نيود مطرز برسوم براقة ملونة من تصميم جورجيو ارماني وهو عبارة عن فستان شفاف مبطن ومطرز بأحجار رمادية وزرقاء وزهرية ويتميز بأكمام طويلة. كما تزينت بمجوهرات ماسية من هاري ونستون.

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نيكول كيدمن ترتدي للمصمم جورجيو أرماني- الصورة من حسابها على إنستغرام





جورنز سموليت في فستان كرزي بقصة أميرية من التفتا الحريري للمصمم المبدع زهير مراد، ينتمي الفستان الى مجموعة ما قبل خريف 2021 ويتميز بقصة HI AND LOW ونسقت معه حذاء فضياً مجوهراً من روجيه فيفييه، وتزينت بمجوهرات من الماس والياقوت من بولغاري.



جورنز سموليت في زي من زهير مراد- الصورة من حسابها على إنستغرام









غلين كلوز ترتدي فستاناً أحمر من الشيفون الطويل من أوسكار دي لارنتا. وقد اعربت النجمة شكرها للدار التي ألبستها على الرغم من ان الحفل أقيم بتقنية افتراضية هذا العام ايضاً.

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غلين كلوز في زي من أوسكار دي لارنتا- الصورة من حسابها على إنستغرام









كايلي كووكو في زي منسدل الأكمام بلون الفوشيا من برابال غورونغ وتزينت بالمجوهرات الماسية من دار ميسيكا.

كايلي كووكو في زي من برابال غورونغ- الصورة من حسابها على إنستغرام





النجمة ماريا بكالوفا تألقت بفستان راق صمم خصيصاً لها من ديور ونفذته المديرة الإبداعية للدار ماريا غراتزيا كيوري وهو عبارة ع قماش نيود شفاف مطرز بحرفية عالية وتوجته النجمة بتسريحة فنتدج ومكياج ناعم.

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ماريا بكالوفا في لوك كامل من ديور- الصورة من حسابها على إنستغرام





فيولا دايفيس تألقت بفستان فوسفوري يزدان بياقة منخفضة وبتنورة منسدلة بقصة تحت الصدر. الفستان من تصميم دار لويس فويتون وتزينت بمجوهرات ماسية من forevermark.



فيولا دايفيس في زي من لويس فويتون- الصورة من حسابها على إنستغرام





كايت بلانشيت تألقت بطقم من الكريب الاسود من تصميم دار جفنشي نفّذه لها خصيصاً المصمم والمدير الإبداعي للدار ماثيو وليامسون.

كايت بلانشيت ترتدي من جفنشي- الصورة من حساب جيفنشي على إنستغرام

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