كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - تعد الساعات الراقية من أروع الاكسسوارات التي يمكن أن تزين المرأة بها معصمها. ومع دخولنا ربيع 2021، قدمت أهم الماركات العالمية تصاميم متميزة لساعات بتصميمات غريبة وموديلات خارجة عما عهدناه من ذي قبل كي تبرز جرأة المرأة في إطلالتها. ولإطلالتك في رمضان 2021، يمكنك أن تختاري اعتماد لوك جديد من خلال موديلات الساعات بالتصميمات الغريبة وتلفتي الأنظار.

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للمرأة المتميزة.. موديلات ساعات بتصميمات غريبة تليق بلوك رمضان 2021

ساعة من بياجيه «Piaget»

ساعة من بياجيه «Piaget»

جمعت بياجيه «Piaget» بين خبرتها بصناعة الساعات الفاخرة والمجوهرات؛ لتقدم لكِ، الخليج 365، هذه الساعة ذات التصميم المميز والغريب.

ساعة ألتيبلانو مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومُرصَّعة بـ733 ماسة قطع بريانت.

ليس هذا فقط، بل تحقق هذه الساعة رقماً قياسياً جديداً في النحافة؛ حيث إنها أنحف ساعة «Haute Joaillerie» ذات تعبئة يدوية في العالم، بسمك 5.60 مم فقط.

ساعة مجوهرات استثنائية ذات مظهر خارجي لامع تستحق أن تكون بين مجموعة مجوهراتكِ.

ساعة من غراف «Graff»

ساعة من غراف «Graff»





كل ساعة من ساعات غراف «Graff» هي جوهرة تدل على الزمن، بتوقيع حِرَفِيِّي الساعات السويسريين. بدورنا انتقينا لكِ هذه الساعة الفريدة من نوعها والمستوحاة من «Twombly» للمجوهرات وتجمع بين غرابة التصميم وحرفية الألماس. إعادة إنشاء الدوامات المتدفقة بحرية والمستوحاة من رسومات الفنان «Cy Twombly»، تشكل حلقات سائلة من الماس كتيار سلس من التألق حول المعصم.

يبلغ وزن هذه التحفة 26.30 قيراطاً، ومصنوعة من الألماس المستدير والباجيت وميناء مرصوف بالألماس كذلك لإطلالة تخطف الأنظار.

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ساعة من كوروم «Corum»

ساعة من كوروم «Corum»

تم إطلاق مجموعة غولدن بريدج «Golden Bridge» من قِبل كوروم «Corum» عام 1980، وما زالت إلى اليوم نموذجاً فريداً في صناعة الساعات، في هذا التصميم تشكل الحركة الخطية كلاً من العيار ومعظم ميناء القطعة.

فإذا كنتِ، الخليج 365، تبحثين عن ساعة تعكس جرأتك وتعبر عن جمالك النادر الممزوج بثقافة عالية؛ فعليك باقتناء غولدن بريدج، وبخاصة أن حركة الباغيت في هذه الساعة لا مثيل لها في عالم صناعة الساعات الراقية.

ساعة من فاشرون كونستانتين « Vacheron Constantin»

ساعة من فاشرون كونستانتين « Vacheron Constantin»

إذا كنتِ من عشاق القطع الفريدة؛ فتعرفي معنا، الخليج 365، إلى هذه القطعة النادرة من دار من فاشرون كونستانتين « Vacheron Constantin»، المستوحاة من عقد الساعة الذي تم عرضه لأول مرة عام 1919، تحتفل هذه الساعة والمجوهرات بعصر كانت المروحة العنصر الذي لا غِنى عنه في خزانة كل امرأة. هذه الساعة الغامضة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومُرصَّعة بـ315 ماسة دائرية بالإضافة إلى حزام من الساتان الأسود الأنيق. أما الوقت فتستطيعين رؤيته، عزيزتي، على قرص من عرق اللؤلؤ الذي تخفيه المروحة.

ساعة من شوميه «Chaumet»

ساعة من شوميه «Chaumet»

أصدرت دار شوميه «Chaumet» مؤخراً هذه الساعة المميزة بألوانها وتصميمها، تحت اسم ساعة كنوز إفريقية، التي تعبر عن السيطرة القوية على الخيال الجماعي.

هذه الساعة الثمينة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومُرصَّعة بـ152 ماسة قطع بريانت «4.10 قيراط»، أما التاج فهو مُرصَّع بحجر ياقوت أصفر بقطع كابوشون،

وزجاج الساعة من الكريستال الياقوتي المنحني مع معالجة مضادة للانعكاس. قطعة فريدة تستحق ضمها لمجموعة مجوهراتكِ.

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