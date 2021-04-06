"لازوردي" Lazurde تطلق مجموعتها الجديدة "إنستايل" مع ملكة المسرح ميريام فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً -

أطلقت شركة "لازوردي" Lazurde للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال صياغة الذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، مجموعتها الجديدة "إنستايل" بالتعاون مع سفيرة علامتها التجارية، ملكة المسرح ميريام فارس التي تألّقت بإطلالاتٍ مبهرة في الإعلان الترويجي الجديد للحملة.

مجوهرات من الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة لإطلالاتٍ عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة



مجوهرات من الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة لإطلالاتٍ عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة

وتضمّ المجموعة الجديدة قطعاً من المجوهرات المشغولة بعناية، انطلاقاً من أجود أنواع الذهب المرصّع بالألماس واللؤلؤ، وبالأحجار الكريمة وفقاً لأعلى معايير صياغة المجوهرات التي تشتهر بها "لازوردي". و"إنستايل"، كما يدلّ عليها اسمها، تعد عشّاق علامة لازوردي بمختاراتٍ من المشغولات الذهبية العصرية والمواكبة للموضة التي تضمن ابتكار إطلالات متميّزة، وفاتنة تتماشى مع أحدث الصيحات والألوان في عالم الأزياء والمجوهرات.

"تعوّدنا في "لازوردي" أن نكون دوماً سبّاقين في عالم صياغة المجوهرات، وها نحن نطلق اليوم مجموعة "إنستايل" من التصاميم العصرية المبهجة التي تحاكي صيحات الموضة وتتيح لعاشقات الأزياء والمجوهرات تنسيق إطلالاتٍ أنيقة وجذابة." هذا ما صرّح به سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي". وأضاف: "أصبحت المجوهرات اليوم وسيلةً للتعبير عن الذات والتفرّد بإطلالة متميّزة، وقد اختارت "لازوردي" سفيرة علامتها، ميريام فارس المعروفة بعفويتها وجاذبيتها لتكون مصدر الإلهام وراء إطلالات "إنستايل".

وتطلّ ملكة المسرح ميريام فارس في الحملة الترويجية الجديدة لـ"لازوردي" بتألّقها المعتاد في إطلالاتٍ تحبس الأنفاس تبرز سحر ابتكارات "إنستايل"، فتستعرض التصاميم الرائجة للمجموعة والتي تليق بكلّ عاشقة للموضة، أياً كان عمرها، تسعى لأن تتألّق بمجوهرات تميّزها عن غيرها وفي الوقت نفسه تظهرها بإطلالة عصرية. ومن الملفت في مجموعة "إنستايل" الجديدة أنّها مشغولة انطلاقاً من الأحجار الكريمة ومن الألماس واللؤلؤ وأحجار الزركون بحيث تجد كلّ امرأة ما يناسب ذوقها وميزانيتها.

كما تستعرض ميريام فارس أيضاً في الإعلان الترويجي الجديد قطعاً مختارة من مجموعات لازوردي لعيد الحبّ ويوم الأم بالإضافة إلى مجموعة ذات إصدار محدود من أطقم المجوهرات المصمّمة خصيصاً للعرائس والتي تتيح لعروس 2021 أن تعتمد إطلالةً جريئةً ومتميّزةً في يوم زفافها.

ابتكارات مجموعة "إنستايل" متاحة لدى موزّعي مجوهرات "لازوردي" المعتمدين في أسواق الذهب التقليدية، كما يمكن شراؤها عبر موقع "لازوردي" الإلكتروني عبر الرابط lazurde.com، وهي تتميز بأسعارٍ معقولة تبدأ من 499 ريال سعودي بحيث تناسب كافة الميزانيات، وما يجعلها أيضاً الهدايا المثالية لجميع المناسبات.