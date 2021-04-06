«نصي التاني».. آخر رسائل محمود حجازي لـ أسما شريف منير قبل الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن عام 2021، لم يسر مثلما كان يتمنى الفنان محمود حجازي، في علاقته مع زوجته الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، إذ أعلنت أمس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بشكل رسمي خبر الانفصال وإنهاء تلك الزيجة.

وقالت الإعلامية خلال منشورها،«إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا»، وطلبت من الجميع عدم التدخل في شؤونها الخاصة.

وأكملت، «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

آخر رسالة للفنان محمود حجازي: يارب السنة دي تبقى مليانة خير وتحقيق أحلام

وكان احتفل الفنان محمود حجازي، بالعام الجديد2021، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، إذ وجه رسالة خاصة لزوجته أسما آنذاك، قائلًا، «حبيت أول صور انزلها في بداية السنة دي 2021، تكون مع أكتر إنسانة قريبة مني ونصي التاني، بحبك ربنا يخليكي ليا والسنة دي تبقي مليانة خير وتحقيق أحلام وطموح وحب سعاده ويارب للناس كلها».

كانت تلك الرسالة آخر ما كتب الفنان محمود حجازي لـ«أسما»، قبل 4 أشهر، من آخر جلسة تصوير خضعا لها، بالتزامن مع بداية العام الجديد، حتى أعلنت هي قرار الانفصال أمس.

رسالة غامضة من أسما شريف منير

وكانت شاركت أسما شريف منير، رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت بها الجدل، حول إذ كانت انفصلت عن زوجها الفنان محمود حجازي، خاصة بعد مسحها لجميع صورهما.

وجاءت الرسالة التي نشرتها «أسما» قائلة: «صدمات كتير في حياتي الفترة دي عمالة تحصل والحمد لله أكيد خير طبعًا بس حقيقي من أصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدي كذا شخص اتصدمت فيه ناس قريبة أوي أوي ليا مع إني عمري ما أذتهم لكن هما أذوني بكل سهولة».