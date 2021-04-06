رسالة غامضة من شيماء سيف: «كل شيء نصيب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غامضة شاركت بها الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دون أن توضح أي تفاصيل بها.

وكتبت «شيماء» في رسالتها: «كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال»، ولم توضح أي تفاصيل عن هذه الرسالة.

قصة زواج شيماء سيف وكارتر

وكانت الفنانة شيماء سيف تحدثت من قبل خلال لقاء إعلامي عن زواجها من المنتج محمد كارتر، ونشرت مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت شيماء سيف متحدثة عن زوجها كارتر، «إحنا كنا في البرنامج اللي كنت بقدمه، وهو مدير إنتاج، فدخلنا البرنامج وكنا إخوات، لدرجة محدش يتخيلها، ومكنش في أي حاجة بينا نهائي، لدرجة أني اديتله الثقة يشوفني من غير ميكاب، وما أدراك ما إن حد يشوفني من غير ميكاب».

وتابعت شيماء، حديثها: «أي حد يخبط ممنوع حد يدخل إلا لو كارتر، دمه خفيف ولذيذ، كان بيدخلني عادي قبل الحلقة من غير ميكاب عشان لذيذ ودمه خفيف بيقول إفيهات، فضلنا إخوات وقريبين جدا، ولو عندي مشكلة بحكيله، وهو كمان لو عنده مشكلة بيحكيلي لحد ما سيبت البرنامج».

من هنا بدأت علاقة «شيماء» بمحمد كارت تدخل في حيز الرومانسية والحب: «أنا سيبت البرنامج وسيبت كل اللي فيه، لكن هو انهار وجه قالي أنا ماليش علاقة بيهم، وقالي أنا بحبك جدا، ومش قادر أعيش حياتي من غيرك يا شيماء، انهار، قلتله أنا مش مرتاحة للموضوع ده سيبني أفكر».

لم يترك لها كارتر مجالا للتفكير: «لقيته جاي المسرح وعملي الخطوبة وساعتها ادبست في الجوازة، جالي في مسرحية (أهلا رمضان) وطلب ايدي ع المسرح».