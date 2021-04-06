أول تعليق من فريدة سيف النصر بعد وفاة والدتها بكورونا: «حبيبتي راحت مني.. ادعوا لأخويا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة تعرضت لها الفنانة فريدة سيف النصر، بعدما فقدت والدتها، التي رحلت عن دنيانا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

«فريدة» أعلنت رحيل والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «أمي رحلت مشيت سافرت.. يعني إيه؟.. يا روحي يا حبيبتي.. مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة».

واليوم تحدثت الفنانة عن حالة شقيقها الصحية الذي يعاني أيضا من فيروس كورونا عقب وفاة والدتها، إذ قالت عبر حسابها على موقع «فيسبوك» :«صوتي رايح، كنت هاكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلى رأسهم نقيبنا، سامحوني أمي روحي راحت مني، كورونا مش هزار، إدعو لأخويا».

مرض والدة فريدة سيف النصر

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، كشفت قبل أيام، عن تعرض والدتها وشقيقها لأزمة صحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وحجزهما بالعناية المركزة، حسب ما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فريدة سيف النصر: أمي وأخي في العناية المركزة

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة، يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين».

مرض فريدة سيف النصر

وكانت تعرضت فريدة سيف النصر لوعكة صحية، حيث عانت من آلام جسدية أقرب إلى أعراض فيروس كورونا.

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعب شديد في الجسم، وهن، بلع بألم، دوخة قوية، غمة نفس»، وتابعت ممازحة بقولها: «مش عارفة بقى في مرحلة العمر دي.. الأعراض دي كورونا ولا حامل.. متفهموش غلط قصدي حامل للفيروس».

وكانت فريدة سيف النصر، قد طالبت جمهورها، مؤخرًا، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما مع بداية تفشي الفيروس من جديدة، قائلة: «ياريت الناس ترجع للكمامة والحذر، شايفاكم رحرحتم، سترك يا لطيف».

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال مشاركتها في أحداث مسلسل «موسى» المقرر عرضه على شاشة قنوات dmc.