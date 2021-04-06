احذري الشامبو الذي يحتوي على «سيليكون»: يسبب تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشامبو هو غسول الشعر المعتمد من معظم الفتيات، فهو الذي يخلصهن من الأوساخ والأتربة التي تتراكم على مدار أيام، ولكن مؤخرا كشف طبيب جلدية عن مخاطر يحتويها غسول الشعر أو الشامبو، تجبر الفتيات على التوقف فورا عن استخدامه.

وبحسب أخصائي الجلدية أوريت ماركوفيتز، فإن السيليكون هو تلك المادة التي تسبب تهيج فروة الرأس والاحتكاك، وبالتالي تساقط الشعر، بحسب ما نشر موقع «شي فايندس»، المتخصص في الموضة والوصفات الطبيعية للفتيات.

يقول أوريت إن المنتجات التي تحتوي على السيليكون تترك بقايا داخل الشعر وعلى فروة الرأس، فتثقلها، وتسدّ المسام، وتسبب على الأرجح فقدان الشعر، ومن الصعب التخلص من أشكال السيليكون غير المتحلل بالماء، وقد يصعب إزالته بواسطة الغسل العادي، وقد يتطلب نوع شامبو خاص للتخلص من بقايا السليكون.

كما يحتوي الشامبو أيضا على مادة ثنائي ميثيل السيلوكسان، وهي مادة خطيرة وتؤذي الشعر، وتدخل ضمن أخطر المكونات، حيث تساهم في تراكم البقايا، وترك الشعر دهنيا.