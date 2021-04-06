"B مبدعون".. هذا ما تقوله فصيلة دمك عن شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أن تكشف فصيلة دمك عن شخصيتك هو أمر ربما لا تصدقه، لكن وفق نظرية يابانية معروفة، فإن فصيلة الدم تلعب دورا في شخصيتك وتحددها.

وفي التقرير نستعرض لكم ما تقوله فصيلة دمك عن شخصيتك، وفقا لما ذكر موقع "Bright Side".

O

الأشخاص ذوو فصيلة الدم O واثقون، ومصممون، ولديهم قدرة كبيرة على التحمل، وينظرون دائمًا إلى الجانب المشرق.

يمكنك دائمًا الاعتماد عليهم بسبب إحساسهم الكبير بالمسؤولية.

على الرغم من أنهم يتعاملون مع الآخرين بشكل جيد، إلا أنهم يفضلون أن يكونوا بمفردهم. ومع ذلك، فإنهم يميلون أيضًا إلى إظهار اللامبالاة تجاه الآخرين والتركيز بشكل أساسي على أنفسهم.

إنهم مدمنو عمل نموذجيون يعملون حتى الإرهاق.

A

من الأفضل وصف فصيلة الدم A بأنها منطوية ، ومعقولة، ومتحفظة، وصادقة.

إن رغبتهم في أن يكونوا دقيقين في بعض الأحيان تقترب من الكمال. إذا كان هناك شيء لا يسير وفقًا لخططهم ، فهذا سبب لهم للتوتر.

من الشائع جدًا أن يكونوا مفرطين في الحساسية. إنهم يتعاملون مع الإجهاد بشكل سيئ بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول ، لذلك يجب عليهم التفكير في ممارسة بعض هوايات الاسترخاء مثل اليوجا أو الرسم.

يفكرون مرتين قبل القيام بالأشياء مما يجعلهم جديرين بالثقة. يقدرهم الناس لطفهم ولطفهم. لا يُظهر الأشخاص ذوو فصيلة الدم A مشاعرهم ، فهم يثقون بشخص ما فقط إذا كانت الثقة قد تم تأسيسها بالفعل.

B

الأشخاص ذوو فصيلة الدم B مبدعون وفضوليون ونشطون. على الرغم من أن هذا النوع يوصف بأنه أناني ، إلا أن الأشخاص الذين يحملون هذا الدم هم الأكثر رعاية.

لديهم أيضًا صفات فردية قوية ، فهم لا يحاولون الارتقاء إلى مستوى توقعات الآخرين ، بل يجدون طريقهم الخاص ، ويلتزمون بمبادئهم.

إنهم يتخذون القرارات بسرعة وبمجرد أن يضعوا عقولهم في شيء ما ، يصبحون لا يمكن إيقافهم .

AB

الأشخاص ذوو فصائل الدم المختلطة لديهم أيضًا مزيج من السمات. هذا هو السبب في أنه من الصعب تحديدها بدقة. يمكن أن يكونوا انطوائيين ومنفتحين. كما أنهم يهتمون بالفنون والعلوم.

فصيلة دم AB متوازنة: فهي طموحة ومدروسة وتعتز ببيئة سلمية.

لا يمكن التنبؤ بها لأن شخصياتهم تتغير بسرعة بناءً على عواطفهم. في بعض الأحيان يجدهم الناس ذو وجهين بسبب ذلك.

إلى جانب ذلك ، فإن دمهم فريد من نوعه مثل شخصيتهم - فصيلة الدم AB هي الأكثر ندرة .