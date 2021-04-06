حمالة الصدر غير المناسبة تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أن ارتداء حمالة صدر ذات مقاس غير مناسب قد يؤثر بالسلب على الدورة اللمفاوية.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي ألا تكون حمالة الصدر ضاغطة على الثديين أو تعيق عملية التنفس الطبيعية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستدلال على أن حمالة الصدر غير مناسبة من خلال وجود خطوط حمراء أسفل الصدر أو بالكتفين.

كما يعد تصحيح وضع حمالة الصدر أكثر من مرة في اليوم من المؤشرات الدالة على أنها غير مناسبة، في حين أن حمالات الصدر المناسبة لا تعمل على تثبيت وضع الثديين فحسب، بل تشعر المرأة معها وكأنها لا ترتدي حمالة للصدر.

ويمكن للمرأة الاستدلال على أن حمالة الصدر مناسبة من خلال التأكد مما إذا كان الشريط السفلي للحمالة يستقر على الصدر بحيث تكون بينها وبين الصدر مسافة تسمح بمرور إصبعين بسهولة ويسر. كما ينبغي أن تتخذ الحمالة وضعا أفقيا على الصدر. أما حمالات الكتف فينبغي أن تكون مشدودة دون أن تضغط على الكتف.