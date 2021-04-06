أسما شريف منير في عيون محمود حجازي قبل الانفصال: «حنونة وملهمة».. (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلسلة من الأحداث تعرضت لها الإعلامية أسما شريف منير، خلال الأيام الماضية، بدأت بإجراء والدها عملية جراحية، وانتهت بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكانت قالت أسما خلال إعلان خبر الانفصال، بشكل رسمي، «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا»، وطلبت من الجميع عدم التدخل في شؤونها الخاصة.

رغم الانفصال الإ أن كلا الزوجين فضلا الصمت دون التحدث عن أسباب الطلاق رغم الحب الكبير الذي جمع بينهما وصداقة دامت 4 سنوات.

عقلية متفتحة وامرأة حنونة

وسبق أن تحدث الفنان محمود حجازي عن علاقته بـ«أسما»، موضحًا المواصفات التي جعلته ينجذب إليها، خلال لقاء له، إذ قال، «أول ما لفتني فيها طموحها وخصوصاً في العمل، أسما تمتاز بعقلية منفتحة، وهي امرأة حنونة وعاطفية جداً، تحبني وتخاف عليَّ كثيراً، دعمني ووقفت بجانبي في أي موقف أتخذه على المستويين الشخصي والمهني، وأحب فيها انشغالها بكل الأمور والتفاصيل الخاصة بي، منها اهتمامها بمظهري واختيارها لملابسي وعطوري، وهي أكثر إنسانة يمكن أن أسمع كلامها من دون أي شعور بالضيق أو الحرج».

ملهمة وأقرب أصدقائي

وقبل الارتباط والزواج، كان تحدث محمود حجازي، عن علاقته بالإعلامية أسما شريف منير، خلال منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا «هي واحدة من أقرب أصدقائي، أروها قليلا من الحب فهي تستحقه، فهي خبيرة مكياج وملهمة، من نجاح لآخر صديقتي».

محمود حجازي عن أسما:نصي التاني

ومع بداية العام الجديد، احتفل الفنان محمود حجازي به على طريقته الخاصة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، إذ وجه رسالة خاصة لزوجته أسما آنذاك، قائلًا، «حبيت أول صور انزلها في بداية السنة دي 2021، تكون مع أكتر إنسانة قريبة مني ونصي التاني، بحبك ربنا يخليكي ليا والسنة دي تبقي مليانة خير وتحقيق أحلام وطموح وحب سعاده ويارب للناس كلها».

أسما شريف منير تعلن نبأ انفصالها عن محمود حجازي

وكانت أسما شريف منير قد أعلنت نبأ انفصالها عن محمود حجازي، وذلك عبر خاصية «ستوري»، قائلة عن نبأ الانفصال عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

وأكملت، «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».