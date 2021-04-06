محامي إسراء عماد: حالتها النفسية سيئة وتحتاج عمليات بمليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أحمد مهران، محامي إسراء عماد ضحية العنف الأسري بالإسكندرية، إنها تحتاج إلى 4 أو 5 عمليات تجميل لتعود أقل مما كانت عليه، محملًا زوجها المتهم بالشروع في قتلها بنتائج جرمه سواء بالاعتداء البدني من خلال طعنات أحدثها بسلاح أبيض في سائر أنحاء الجسد أو النفسي عندما تسبب في الضرر بسمعة هذه فتاة الضعيفة واتهمها بأنها على علاقة بصديقه رغم نفي الأخير ذلك.

وكشف مهران في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن إسراء تعيش حالة نفسية سيئة الآن وهي بحاجة إلى عدة عمليات تجميل تصل إلى 4 و5 عمليات في الرقبة والأذن والفك والشفاه، تصل تكلفتها إلى حوالي مليون جنيه حتى يعود وجهها إلى طبيعته، مناشدًا الأطباء بالتبرع بجهدهم لمساعدة الضحية التي تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام في الأيام الأخيرة.

«قرن غزال وفيديو محاكاة للجريمة».. محامي إسراء عماد يقدم دلائل جديدة تدين «تيتو»

وكشف الدكتور أحمد مهران، محامي إسراء، في تصريحات لـ«هن»، عن أنه قدم للنيابة العامة قبل أيام بفلاشة عليها فيديو منشور عبر منصة «Tik Tok» يظهر فيه تيتو شقيق المتهم الرئيسي، وهو يحمل مطواة قرن غزال، يستعرض بها القوة، ثم يقوم في الفيديو بعمل مشهد تمثيلي على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، ويظهر في هذا الفيديو تمثيل حقيقي لنفس الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة.

وأضاف المحامي: «يقوم تيتو ومعه شخص آخر في الفيديو، بتمثيل مشهد قريب للجريمة، حيث يقوم أحدهما بإمساك الآخر من الخلف بيده اليسرى، والمطواة في يده اليمني، ويقوم بضرب الضحية بالمطواة والاعتداء عليه، وهو نفس ما جاء في رواية المجني عليها، حينما قررت في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أمسك بها بيده اليسرى من الخلف، وفي يده اليمنى المطواة، ثم انهال عليها ضربا بالمطواة في أماكن متفرقة من الوجه والصدر والرقبة، كما هو ثابت في التقرير الطبي».