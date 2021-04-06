رغم الانفصال.. أسما شريف منير سعيدة وتحتفل بعيد ميلادها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت البلوجر، والمذيعة أسما شريف منير بعيد ميلادها، وحرصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور من الاحتفال، وبدت عليها السعادة، وبالصدفة يأتي يوم ميلادها في نفس يوم إعلان نبأ انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، ورغم أن الانفصال وقع منذ فترة بحسب مصادر مقربة، فقد قررت أسما أن تؤجل نبأ الانفصال عن جمهورها لأسباب شخصية خاصة بها، إلا أنه يتزامن مع عيد ميلادها.

احتفال أسما شريف منير بعيد ميلادها مع نبأ الانفصال

شاركت أسما عبر خاصية «ستوري»، عبر صفحتها على «إنستجرام»، تهاني أصدقائها، وعائلتها وجمهورها لها بمناسبة عيد ميلادها، وظهرت في الصور سعيدة، وهو عكس ما أعلنته قبل قليل من انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، ورغم أنها شاركت دعاء وسط مباركات عيد الميلاد، إلا أنها كانت مسيطرة عليها.

وظهرت أسما في الصور مع أهلها وأصدقائها، وكانت سعيدة بعيد ميلادها، رغم الانفصال، حيث أعادت مشاركة كل التهاني التي تلقتها عبر خاصية ستوري، على موقع تبادل الصور والقفيديوهات أنستجرام.

أسما شريف منير تعلن نبأ انفصالها عن محمود حجازي

وكانت أسما شريف منير قد أعلنت نبأ انفصالها عن محمود حجازي، وذلك عبر خاصية «ستوري»، قائلة عن نبأ الانفصال عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

وأكملت، «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».