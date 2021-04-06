التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة المنيا ونجلها: «عمو أحمد ضرب ماما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة بشعة شهدتها منطقة شارع البحر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، حيث قتل سائق توك توك سيدة وابنها، وذلك بعد مشادة كلامية مع الضحية وهي «ربة منزل»، وكان برفقتها وقت الجريمة طفليها.

فقُتل الطفل ابن الـ3 سنوات على يد الجاني، ونجت ابنتها وعمرها 6 سنوات، وقال «أحمد سيد» 40 عاما، مقيم بمنطقة شارع البحر بالمنيا: «إن الجاني تربطه علاقة اجتماعية مع السيدة المجني عليها وزوجها وتفاجأنا بنزوله من «توك توك» كان يستقله ومعه الضحية وطفليها الاثنين وهما ولد وبنت، وفي لحظة نزولها من التوك توك نزل هو أيضًا من التوك توك الذي كان يستقله وعلى الأغلب كان ماشي وراها».

لا أمتلك شيئا على هاتفي

وأضاف الشاهد على الواقعة: «توجه الشاب المدعو أحمد إلى السيدة وحدثت بينهما مشادة كلامية لم نفهم تفاصيلها لكن الجاني كان يخبرها بأنه لا يمتلك أي شيء على هاتفه الشخصي قبل لحظات من فراره من أمامها ثم عاد بساطور وانهال على ابنها أولاً وهو في يدها ضربًا ولقى الطفل مصرعه في الحال وبعدها بدأ الاعتداء عليها بالساطور نفسه ووقعت السيدة جثة هامدة بجوار طفلها».

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كانت في طريقها إلى منزل أقاربه

وتابع: «السيدة كانت في طريقها إلى سيدة من أقاربها اعتادت زيارتها وهذه السيدة التي تربطها به علاقة قرابة لمقيمة جوارنا حيث كان الجاني يتبعها بتوك توك وما نعلمه كجيران لأقاربها أن الضحية تأتي من إحدى القرى ببني مزار حيث بدأت المشادة الكلامية التي انتهت بواقعة قتل بشعة ثم صرخت الطفلة التي قائلة: عمو أحمد ضرب ماما وهذا يدل على أن الأسرة على معرفة بالجاني.

أخرج ساطورا من التوك توك

وأردف: الضحية كانت رافضة الحديث مع الجاني وقال لها قبل أن يأتي بالساطور: استني هنا أنا مش هفضل ماشي وراكي في الشارع في هذا التوقيت نهرته وطلبت منه الذهاب وأخذ الجاني يصرخ «مفيش تليفونات وتليفوني مش عليه اي حاجة» ثم توجه إلى التوك توك الذي كان يقوده وأخرج منه الساطور.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث بالمديرية، بورود إشارة من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع حادث قتل لسيدة وطفلها داخل المدينة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها «مريم» 40 عاما، ربة منزل، ونجلها «كاراس» مقيمان بعزبة ثابت بمركز مطاي وذلك على يد سائق توك توك.