بعد قتلهما بالساطور.. صورة ضحية المنيا وطفلها تهز السوشيال ميديا «مات في حضنها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والغضب الواسعين، لا تزال يشهدهما موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إثر انتشار صور وفيديوهات خاصة بواقعة مقتل سيدة وطفلها، على يد سائق «توك توك»، أثناء سيرهما في أحد شوارع مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، مستخدمًا «ساطور»، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة الشارع السابع -شرق المحطة- في مركز بني مزار، أول أمس السبت، إذ تعدى شخص يعمل سائق «توك توك» -جارِ تحديد هويته- على أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدمًا آلة حادة عبارة عن «ساطور»، ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاتهما.

صور الأم وطفلها

وسرعان ما تداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صور للأم المجني عليها وأبناؤها، والتي نالت تعاطفا كبيرا، فضلا عن مقطع فيديو أظهر جثمان الضحية وطفلها خلال غرقهما في دمائهما، بأحد شوارع قرية بني مزار بالمحافظة، وتجمع الأهالي حولهما في مشهد أثار ذهول وذعر المواطنين.

القبض على مرتكب الواقعة

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة ونجلها في المنيا، كما نجحت في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة «ربة منزل» بدائرة مركز بني مزار في مديرية أمن المنيا، بها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، ووجود ابنتها في سن الـ6 من عمرها، على قيد الحياة، دون إصابات»، بمحل الواقعة واستقبال أحد المستشفيات نجل المتوفية «متوفى نتيجة كسور بالجمجمة».

مصرع الأم وابنها ونجاة الطفلة

وتوصلت قوات الأمن إلى أن الأم تدعى «مريم»، وهي في العقد الرابع من عمرها، وابنها «كاراس» في العقد الثاني من عمره، وأنهما قتلا على يد سائق «توك توك»، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة، لحين إصدار تقريري الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.