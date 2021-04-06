معلومات عن صاحبة جملة «عندكو شامبوه».. ماتت من 4 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عندكو شامبوو؟ لا معندناش، أومال عندكم إيه دباديب؟» باتت واحدة من أشهر الجمل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بمجموعات الفتيات الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الأيام القليلة الماضية، باتت تلك الجملة تتداول بشكل كبير على ساحات السوشيال ميديا، حتى تحولت لمادة دسمة لصناعة الصور الساخرة «الكوميكس» و«الميم» ووضعها على العديد من المنشورات الساخرة.

كواليس الجملة.. «غيرة بنات» من مشهد في فيلم الألماني

وتعود تلك الجملة للمشهد الشهير الذي جمع بين الممثلة داليا التوني، صاحبة الجملة، والفنانة مروة الأزلي، في مشهد رصد غيرة الفتيات، داخل فيلم «الألماني» الذي عرض في 2012 بطولة الفنان محمد رمضان.

وعلى الرغم من مرور المشهد مرور الكرام حينها، إلا أنه عاد وتداول مجددا، بفضل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشره، وتداوله بشكل كبير.

ماتت من 4 سنين

الجدير بالذكر أن قائلة تلك الجملة بالمشهد الشهير، هي الفنانة داليا التوني، التي رحلت عن عالمنا في أكتوبر 2017 وذلك بعد تعرضها لحادث في العين السخنة، خلال قضاء عطلتها.

- فارقت داليا الحياة، في أكتوبر 2017 خلال عودتها من عطلتها بطريق العين السخنة، عقب تهشم سيارتها إثر الحادث.

عقب وفاتها، لحقت بها الفنانة نورلين، التي كانت معها في نفس السيارة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى الذي نقلت له، وهي شقيقة نجلا، أبطال إعلانات «ميلودي».

كان أول ظهور لداليا عام 2011، وذلك خلال مشاركتها في مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي.

شاركت داليا التوني، في 2012، بفيلم الألماني مع الفنان محمد رمضان، ومروة الأزلي، وعادية رياض.

في عام 2014، شاركت الفنان محمد هلال في فيلم «حماتي بتحبني».

شاركت في مسلسل «العملية ميسي» بطولة الفنان أحمد حلمي، وبشرى، وذلك في الموسم الرمضاني 2014.

ظهرت في مسلسل «دكتور أمراض نسا»، مع الفنان مصطفى شعبان عام 2014.

شاركت في ‏مسلسل مولانا العاشق مع الفنان مصطفى شعبان عام 2015.

شاركت في ‏مسلسل ظرف أسود، مع الفنان عمرو يوسف والفنان صلاح عبد الله عام 2015.

-ظهرت أيضا في أفلام «فركش»، ‏و«غش الزوجية» عام 2012 وفيلم «يمين طلاق».