المفصل الصناعي لا يمنعك من ممارسة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجامعة الألمانية الرياضية في كولن إن تركيب مفصل ركبة أو مفصل ورك أو مفصل كتف صناعي لا يمنع من ممارسة الرياضة، ولكن بشروط؛ حيث ينبغي مرور مدة تزيد عن ستة أشهر على إجراء الجراحة مع عدم المعاناة من أية آلام.

وأضافت الجامعة أنه من الضروري أيضا أن يتمتع المفصل الصناعي بحركية كافية، وألا يعاني المرء من متاعب بالقلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن السباحة وركوب الدراجات والمشي والتجديف والرقص تعد من الرياضات المناسبة جدا للأشخاص، الذين أجروا جراحة تركيب مفصل صناعي.

أما الرياضات، التي تتطلب حركات استدارة مفاجئة أو القفز أو تقاطع الساقين، فتعتبر غير مناسبة، مثل الرياضات القتالية ورياضات الكرة والإسكواش وجمباز الأجهزة.

وأكدت الجامعة على ضرورة أخذ الضوء الأخضر من الطبيب المعالج قبل ممارسة الرياضة، مشددة على ضرورة التوقف عن ممارسة الرياضة بشكل تام في حال عدم استقرار وثبات المفصل الصناعي أو إصابته بالتهاب.