نقدم لكِ طريقة عمل مهلبية بالبليلة، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا معانا، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل مهلبية بالبليلة

بليلة مسلوقة

لبن

نشا

سكر

كريمة

زبيب

جوز هند

طريقة تحضير مهلبية بالبليلة

يرفع الكريمة مع السكر على النار حتى ذوبان السكر

ثم يخلط اللبن مع النشا ويضافوا للكريمة

ويتركوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام مناسب

تضاف البليلة وتترك حتى تمام التجانس

ثم توضع في طبق التقديم ويضاف الزبيب وجوز الهند ويقدم