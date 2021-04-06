الامارات | «دراما قضائية» أميركية تنال أهم جوائز «ساغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دراما قضائية» أميركية تنال أهم جوائز «ساغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فيلم الدراما القضائية «ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» للمخرج آرون سوركين، على كبرى جوائز «ساغ» التي تمنحها نقابة الممثلين الأميركيين، وتُعتبر من المؤشرات المهمة لما ستكون عليه نتائج السباق إلى الأوسكار، فيما نال الأميركي تشادويك بوزمان بعد وفاته لقب أفضل ممثل.

وقال فرانك لانجيلا الذي يؤدي دور القاضي العنصري في الفيلم الذي يتمحور حول قمع الشرطة احتجاجات على حرب فيتنام شهدتها مدينة شيكاغو الأميركية عام 1968، «نحتاج إلى قادة يجعلوننا أقل كرهاً لبعضنا بعضاً».

وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساغ» مؤشراً أكثر موثوقية لجوائز الأوسكار.

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