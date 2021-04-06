الامارات | غضب في فرنسا لفتح مطاعم فاخرة في باريس بشكل سري

شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في فرنسا لفتح مطاعم فاخرة في باريس بشكل سري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب تقرير تلفزيوني عن تقديم وجبات سرية في مطاعم فاخرة على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا في حالة من الغضب في فرنسا حتى بعد أن دخل القضاء الآن على الخط.

وقال رجل تم تقديمه بأنه منظم حفل سري في تقرير تلفزيوني لقناة «إم 6» الفرنسية «تناولت الطعام هذا الأسبوع في مطعمين أو ثلاثة يطلق عليها مطاعم غير شرعية مع عدد من الوزراء». وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أول من أمس الأحد.

ويظهر التقرير مطعماً سرياً راقياً في باريس مفتوحاً على الرغم من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأظهر التقرير حفلاً في مؤسسة فاخرة لم يرتدِ الأشخاص فيه كمامات، ولم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.

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