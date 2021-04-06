الامارات | «سوذبيز دبي» تطرح مفهوماً جديداً لبيع الأعمال الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوذبيز دبي» تطرح مفهوماً جديداً لبيع الأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مجموعة من اللوحات الحديثة والمعاصرة إلى جانب المجوهرات والساعات النادرة قدمها مزاد سوذبيز في مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انطلاق معرض «آرت دبي» الذي اختُتم أخيراً. ويطرح «سوذبيز» من خلال هذا المعرض مفهوم البيع الخاص خارج نطاق المزاد، إذ يتيح للمقتنين الحصول على هذه الأعمال من صالة العرض مباشرة. ويعتبر هذا المعرض أول معرض بيع خاص تنظمه الدار في المنطقة بهدف تقديم الفن على نحو أوسع وأشمل للمقتنين والباحثين عن الأعمال النادرة والقيمة.

وقالت مديرة التسويق في «سوذبيز»، مي الديب، لـ«الإمارات اليوم»: «طرحنا فكرة (ما بعد المزاد)، وهي عبارة عن أعمال مطروحة للبيع المباشر والخاص بعيداً عن صالة المزاد أو حتى المزادات التي تنظم (أونلاين)»، ويضم المعرض عملاً للفنان أبوديا، وعملين لزياد عنتر الذي يقدم أعماله التصويرية التي التقطها بكاميرا وضع فيها فيلماً اشتراه من مدينة صيدا، ووجد بعدها أن الفيلم منتهي الصلاحية، فنتج عنه صور فيها شوائب، فاستخدمها في معرضه بعد أن التقط منه صوراً لمدن مختلفة».

وأوضحت الديب أن سوق الفن مازال بقوته، والمزادات التي أقيمت «أونلاين» ناجحة جداً، ولهذا تم إطلاق هذه الفكرة في دبي، كونها فلسفة جديدة في التسويق، وستلاقي النجاح في دبي، مشيرة إلى أنهم في هذا القسم المخصص للبيع الخاص تم عرض اللوحات الموجودة في الإمارات، وذلك بهدف الابتعاد عن أية صعوبات قد تواجه عملية الشحن بسبب الظروف الراهنة. وأشارت الديب إلى أن هذا القسم المخصص للبيع المباشر سيحمل مجموعة من الأعمال المعاصرة والحديثة، إلى جانب اللوحات النادرة ومنها عمل الفنان بول غيراغوسيان، وحسين ماضي، وبيبي الزغبي.

ولفتت الديب إلى أن البيع الخاص للوحات مازال مطروحاً للاختبار في السوق المحلية، معربة عن تفاؤلها بحركة سوق الفن في الإمارات والمنطقة، لاسيما أن المزادات مازالت تعمل بشكل متميز، وأن المزادات التي تنظم «أونلاين» مازالت تحصد الكثير من الاهتمام العالمي من قبل المقتنين.

وأوضحت الاختصاصية في المجوهرات صوفيا ستيفينز، لـ«الإمارات اليوم» أن المجموعة التي قدمت للبيع المباشر تضم العديد من القطع المتميزة في الأحجار النادرة، منها الخاتم الذي يعتبر الأعلى سعراً ويصل ثمنه إلى 152 ألف دولار، وهو قطعة متميزة، ويحمل حجراً ماسياً في الوسط يتميز بلونه ونقاوته العالية. وأكدت ستيفينز على أن البيع الخاص يحمل الكثير من الساعات النادرة النسائية والرجالية، ولكنه يتميز بكونه ينطلق من الأسعار المنطقية والمقبولة ليصل إلى الأسعار المرتفعة مع القطع النادرة، وذلك بهدف جعل فلسفة الاقتناء متاحة لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

- 152 ألف دولار سعر خاتم ماسي فريد.

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