أول تعليق من أسما شريف منير بعد الانفصال: اللهم باعد بيني وبين شر خلقك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير منذ قليل انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وطلبت من الجميع عدم التدخل في شؤونها الخاصة مع زوجها، بل أعلنت الانفصال دون الدخول في تفاصيل أو أسباب.

دعوة أسما شريف منير بعد الانفصال

وحرصت أسما على الدعاء لنفسها عقب الانفصال، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها، دعاء لصفحة تحمل اسم الشيخ أحمد الطيب، وجاء الدعاء، «اللهم فرق بيني وبين الحظ العاثر، بيني وبين الموت المفاجئ، بيني وبين الوجع الغارق، بيني وبين شر خلقك، بيني وبين كآبة الحياة».

أسما شريف منير تعلن نبأ انفصالها

وكتبت أسما عبر خاصية «ستوري»، قائلة عن نبأ الانفصال، «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا»، وأكملت، «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة وربنا يكرمنا احنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».