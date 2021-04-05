بعد نبش قبرها وحرقها.. 10 معلومات عن الممرضة التي توفيت بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أخرجوا جثتها دون رحمة، ولم يشفع لها موتها في أن يتنازل الأهالي عن إيذائها حتى بعد الموت، فقام عدد من الأشخاص بإخراج ممرضة حلوان من المقبرة، ثم أحرقوا جثتها، وتركوها خارج مكان الدفن المخصص لها، وذلك بحسب بيان أمني صادر عن مباحث حلوان، حيث تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا يفيد بتفحم جثة ممرضة حلوان، بعد وفاتها بكورونا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

من هي ممرضة حلوان المحترقة

- تدعى منى أحمد وتبلغ من العمر 40 عاما.

- تعمل منى ممرضة في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام.

- أصيبت منى الممرضة بفيروس كورونا المستجد.

- تقطن منى بالمشروع الأمريكي في حلوان.

- قبل يوم واحد توفيت بكورونا وجرى دفنها في المقابر.

- وجدت أسرتها جثتها متفحة بالكامل، وملقاه بمقابر عزبة الباجور، خارج مكان الدفن.

- اتهمت أسرتها مجهولين بحرق جثتها وإخراجها من مكانها بعد دفنها.

- تبين بالفحص أنه جرى نبش المقبرة وإخراج الجثة، وحرق المقبرة بالكامل.

- أضرم مجهولون النيران بالمقبرة بالكامل.

- تكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي تلك الواقعة والوقوف على أسبابها.