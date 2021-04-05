«جوزها ومش أول مرة يضربها».. حقيقة الفيديو المتداول لرجل يعتدى على سيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر خلاله رجل وهو يتعدى بالضرب على سيدة خلال أحد الشوارع، حيث استغل الشاب خلو الطريق من المارة وانهال بتوجيه اللكمات والضربات للسيدة.

حقيقة الفيديو المتداول

تكشف شقيقة السيدة الفتاة التي تم الاعتداء عليه بالضرب خلال الفيديو، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل ما تعرضت له شقيقتها التي تدعى إسراء عثمان، موضحة أن الشاب الذي اعتدى عليها هو زوجها، ويدعى «م»، نظرا لحدوث خلافات زوجية بينهما، «اللي في الفيديو دي أختي واللي ضربها ده جوزها، ودي مش أول مرة يمد إيده عليها عندنا في المنزلة بالدقهلية».

تغير في السلوك والمعاملة

«من أكتر من سنتين لما اتقدملها وسألنا عليه الناس قالت لنا كويس، وقبلنا واتخطبوا واتجوزوا، بس بعد شهرين من الجواز ظهر على حقيقته وبقا يمد إيده عليها، ويشتمها ويضربها، ويمسك لها السكينة ويقولها هقطع شراييني وأتبلى عليكي، وهو وأهله بيهينوها دايما، واستغل إنها دكتورة تحاليل وقالها هتشتغلي وتصرفي عليا، ومن ساعة ما اتجوزت ما صرفش عليه جنيه، كل مصاريفها من والدي».

الزوجة العشرينية تلجأ لمنزل أسرتها

قضت «إسراء» شهرين فقط داخل منزل زوجها، حيث ضاق بها الحال وسرعان ما لجأت لوالدها للاحتماء به، «أختي مقعدتش إلا شهرين بس في بيتها، وفي الآخر خرجت من بيت جوزها بالعباية اللي عليها بس، وجت بيت بابا، وعلى مدار السنتين دول، جوزها وأهله رافضين حتى يرجعوا ليها حاجتها وكل شوية يبعت تهديدات ليها إنه هيتجوز عليها ويجيب عروسة جديدة على عفشها».

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعدى خلالها الزوج على زوجته بالشوارع العامة، «دي رابع مرة يضربها، بيراقبها ويعرف تحركاتها والمرة دي لما شافها ماشية لوحدها والشارع فاضي ضربها، بس الكاميرات اللي كانت موجودة في الشارع فضحته المرة دي، وبينت كذبه وافتراه عليها قدم الناس، وقدمنا محضر فيه برقم 759، ومتابعين في إجراءات رد حق أختي من جوزها وأهله».