مصممة: فخورة بكوني مصرية.. وحريصة على استخدام الألوان المحببة للمصريين القدماء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت نور عزازي، إحدى مصممات الأزياء التي نفذت ملابس المشاركين في موكب المومياوات، إنها سعيدة بمشاركتها في الحدث العالمي وتلقت مكالمات من مختلف دول العالم ليخبروها أنها كانت رائعة وهو ما جعلها تشعر بالفخر كونها مصرية.

توجيه الشكر إلى المصممين الآخرين

وأضافت «عزازي» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أنها توجه الشكر إلى المصممين خالد عزام ومي جلال والإعلامية جاسمين طه التي ارتدت ملابس من تصميمها، لافتة إلى أنها احتفلت أمس بعيد ميلادها وكان أفضل عيد ميلاد مر عليها.

استخدام ألوان يحبها المصريون القدماء

وأشارت إلى أنها كانت تحاول إبراز الملابس الفرعونية بشكل حديث وتم تطريز الملابس باللون الذهبي لاعتقاد المصريين القدماء أن اللون الذهبي يلفت انتباه الألهة لهم بجانب استخدام اللون الفيروزي والأبيض الذي استخدمه المصريين القدماء بشكل كثير.

حدث عالمي على أرض مصر

ونقلت الدولة المصرية السبت الماضي، مومياوات الفراعنة من المتحف المصري إلى متحف الفسطاط، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، ومدير منظمة اليونسكو ومدير منظمة السياحة العالمية، حيث تم نقل 22 مومياء إلى المتحف ليكونوا جاهزين للعرض بشكل أدق من المتحف المصري الذي سيظل محتفظا ببعض الآثار.