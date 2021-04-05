«آلاء» تتغيب عن منزل أسرتها لمسح السيارات.. ووالدها: مريضة بفصام الشخصية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

40 يوما كاملين مروا على تغيب آلاء أحمد توفيق، طالبة بالصف الأول الثانوي، عن منزل أسرتها بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، تاركة خلفها علامات استفهام عديدة، وشعور بالقلق والتوتر الشديدين من قبل والديها، الذين باتوا يجوبون الشوارع ليلا ونهارا أملا في العثور عليها.

تفاصيل اختفاء الفتاة

أحمد توفيق، والد الفتاة، ويعمل سائق، يكشف خلال حديثه لـ«هن»، تفاصيل تغيب ابنته الكبرى عن المنزل، «في يوم 26 فبراير اللي فات كان عندها امتحان نصف السنة، وبعد ما خلصته، اتصلت بيا من رقم غريب في كشك بالشارع، وقالتلي إن تليفونها وفلوسها اتسرقوا منها، قولت لها طب اركبي من عندك وتعالي هقابلك، والمفروض إنها ركبت من الجيزة وأنا كنت في فيصل، يعني المسافة كلها مبتاخدش أقل من نص ساعة، وفضلت قاعد مستنيها مجاتش».

مرض نفسي وتسول

ويواصل والد الفتاة المكلوم بصوت متقطع من شدة الحزن، موضحا أن ابنته تعاني من مرض فصام الشخصية، وهو السبب الرئيسي خلف تغيبها عن المنزل، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تترك فيها المنزل، وتتسول بالشوارع، «آلاء متعودة تخرج ومترجعش البيت، وبتتسول في الشوارع، وتحكي للناس إني جوز والدتها وبعذبها هي وإخواتها، وناس كتيرة بتتعاطف معاها وتصدقها، واكتشفنا وقتها إنها مريضة نفسيا، ولما كشفنا عليها أول مرة اتقالنا إنها بتعاني ومصابة بتفكير منحرف، ورفضت تاخد العلاج وقتها».

فصام شخصي

«بعد فترة كشفنا عليها عند دكتور تاني، وشخص حالتها بإنها مصابة بفصام الشخصية، وده السبب في اختلاقها لرواية إني مش أبوها، ولما حاولنا نعالجها تاني رفضت بشدة تاخد العلاج».

روايات متعددة حول رؤية الفتاة وعدم تحرير محضر

وما إن بدأ الأب في البحث عن ابنته، إلا وقد تلقى العديد من الروايات من أناس مختلفين، جميعهم اتفقوا على رؤية الفتاة خلال مسحها للسيارات في شوارع وأنحاء متفرقة من محافظة الجيزة، «لما نزلنا دورنا عليها في كل مكان، عرفنا من واحدة ست بتنام في الشارع إنها شافت آلاء وهي بتسمح عربيات للناس، وكانت بتنام على الرصيف جنب الست دي حوالي 4 أيام وبعدين اختفت، وكل الروايات بتقول إنها بتمسح عربيات في الشارع، أنا نفسي أطمئن عليها، لما كانت بتغيب قبل كده كان آخرها 5 أيام وبترجع، وده اللي منعني أعمل محضر لأني توقعت رجوعها، بس طولت المرة دي وقلبي مش بيدوق الراحة، ووالدتها مريضة قلب ومعرضة للجلطات بسبب حزنها عليها في أي وقت حسب كلام الدكاترة».