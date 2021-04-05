الامارات | الدراما الإماراتية 2021 بمعدل إنتاجها ولم تتأثر بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الإماراتية 2021 بمعدل إنتاجها ولم تتأثر بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في هدوء، ووسط إجراءات احترازية مكثفة، انتهت أعمال درامية إماراتية من التصوير، بينما مازالت أعمال أخرى تواصل التصوير لتلحق بالموسم الدرامي لشهر رمضان 2021، ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأعمال المشاركة في موسم هذا العام، إلا أن الإعلان عنها جاء عبر الحسابات الشخصية لصناع هذه الأعمال والفنانين المشاركين فيها، ومن أبرز الملاحظات على الإنتاج الدرامي لهذا العام هو تراجع تأثير جائحة «كورونا» عليه من حيث الكم، فالأعمال المقدمة هذا العام تتناسب مع معدل الإنتاج في السنوات السابقة، كما يلاحظ سيطرة الأعمال الكوميدية على حساب التراثية.

«المنصة»

يأتي الجزء الثاني من مسلسل «المنصة»، الذي عرض الجزء الأول منه على منصة «نتفليكس»، ليكون بذلك أول علم درامي إماراتي يعرض على منصة عالمية، ليعرض مع بداية شهر أبريل، عبر شبكة نتفليكس وتلفزيون أبوظبي. المسلسل من إنتاج شركة «فيلم جيت» الإماراتية، ويشارك في بطولة الموسم الثاني النجوم: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، جفرا يونس، وائل زيدان، رهام القصار، جابر جوخدار، غانم الزرلي، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان، والتونسية صابرينا.

«خاشع ناشع»

ويواصل الثنائي الفني، عبدالله زيد وجمعة علي، الحضور في الموسم الرمضاني هذا العام، بعد أن قدما العام الماضي مسلسل «خاشع ناشع»، من خلال المسلسل الكوميدي الاجتماعي «حامض حلو»، من تأليف عبدالله زيد، وإخراج سيف الشيخ نجيب، ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين والفنانات، منهم أحمد الأنصاري، وعبدالله صالح، وسلوى بخيت، ونورة، وسارة، وعذاري.

بعيد عن التراث

يبتعد الكاتب الإماراتي جمال سالم هذا العام عن الأعمال التراثية، ليقدم عملاً كوميدياً يندرج تحت أعمال الـ«سيت كوم» هو مسلسل «علاء الدين»، وعلق سالم عبر حسابه على موقع «إنستغرام» على هذا التحول، قائلاً: «الكثير يطلب مني البعد عن المسلسلات التراثية، لأنها أصبحت مكررة ولا جديد فيها، ورغم حبي للأعمال التراثية، أجد، بعد سنوات متواصلة من هذه الأعمال، أنني سأتوجه للأعمال الخليجية، على أمل أن نعود إلى تراثنا الجميل».

ويمثل «علاء الدين» التعاون الأول بين جمال سالم والفنان الكويتي عبدالناصر درويش، الذي يقدم في العمل شخصية جديدة عليه، ومختلفة عن ما قدمه من قبل. ويشارك في العمل نخبة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين، منهم أحمد الأنصاري، سلطان الفرج، أحمد العونان، علي التميمي، خليفة السعدي، نيفين ماضي، سعيد المعمري، ميثم بدر، رقية ماغي، ويحل الفنانان أحمد الجسمي ومنصور الفيلي كضيوف شرف على العمل، أما الإخراج فللمخرج بطال سليمان، ويتناول المسلسل في كل حلقة من حلقاته الـ30 قضية مختلفة من القضايا المعاصرة والمطروحة في المجتمع الخليجي والعربي حالياً.

«اللي نحبهم» و«بنات مسعود»

«اللي نحبهم» هو عنوان عمل إماراتي، يجمع نخبة من نجوم الإمارات إلى جانب فنانين عرب، ومنهم: أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، جمعة علي، عائشة عبدالرحمن، مروان عبدالله، ومرعي الحليان، وميثا محمد، إلى جانب الفنانة المصرية نشوى مصطفى، التي تقوم بدور سيدة مصرية متزوجة من إماراتي، ولديها ابنة، تقوم بعمل مشروع، ولكنها تتعرض لعملية نصب، بسبب عدم امتلاكها التعليم والمعرفة بالسوق وإدارة الأعمال، فتفقد كل أموالها. والمسلسل من تأليف الفنان مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

ومن إنتاج مؤسسة ظبيان للإنتاج الفني، والمنتج والفنان سلطان النيادي، يأتي مسلسل «بنات مسعود»، للكاتب يوسف إبراهيم صالح، والمخرج عمر إبراهيم، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول مسعود وبناته اللاتي يتعرضن لمواقف مختلفة، بينما تسعى شقيقتهن الكبرى الحفاظ عليهن، ورعاية والدها في الوقت نفسه. يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم منصور الفيلي، شيماء سبت، جمال الردهان، سلوى بخيت، إبراهيم سالم، وهيفاء العلي، وآخرون.

ونشر المخرج الإماراتي عبدالله المهيري، عبر حسابه على «إنستغرام» صوراً من أحدث أعماله الدرامية «قهوة سادة»، الذي يتكون من 15 حلقة فقط، ومن المتوقع أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

أعمال إذاعية

ولا تقتصر الدراما الإماراتية على شاشات التلفزيون، فأعلنت إذاعة الشارقة عن عرض أعمال درامية في رمضان، من بينها الجزء الخامس من مسلسل «حليس»، الذي يقوم ببطولته النجم الإماراتي جابر نغموش، والذي يقدم شخصية إنسان بسيط في أحلامه وطموحاته، يقدر الحياة الاجتماعية، وينهض لمساعدة المحتاج، وله وجهة نظر في المواقف الاجتماعية، يبديها بكل احترام وروح مرحة. ويشاركه في التمثيل الفنانون: ناجي خميس، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم. إلى جانب مسلسل «مسلسل خطار الهنا»، الذي يجمع كوكبة من أبرز ممثلي الخليج العربي، من الإمارات والبحرين، ليقدموا لمستمعي الإذاعة مجموعة من المواقف الاجتماعية، التي تؤكد على أهمية الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، لتكون أسرة مبنية علاقتها على الود والاحترام.

مشاركات إماراتية

إلى جانب الأعمال الإماراتية، تشهد الدراما الخليجية مشاركة إماراتية بارزة، مثل مسلسل «حين رأت»، الذي قام بتأليفه الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وتشارك فيه الفنانة الإماراتية أمل محمد. والمسلسل الاجتماعي الخليجي «60 يوم»، الذي يشارك فيه الفنانين بلال عبدالله، وعبدالله بن حيدر، وغيرهما.

يواصل عبدالله زيد وجمعة شراكتهما بعد «خاشع ناشع» بالمسلسل الكوميدي «حامض حلو».

الكاتب الإماراتي جمال سالم يقدم عملاً كوميدياً تحت عنوان «علاء الدين»

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