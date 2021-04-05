من بينها الحفاضات.. 8 أشياء نحتاج إلى شرائها بكميات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما يكون الشراء بالجملة أرخص لكل سلعة، وأفضل إذا كنت تستخدم منتجًا معينًا في كثير من الأحيان، لذا من المهم معرفة العناصر المناسبة التي نحتاج لشرائها بكميات كبيرة، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- الزبدة:

قد لا تعتبر الزبدة باهظة الثمن بشكل خاص، ولكنها يمكن أن تكون مصدر إزعاج حقيقي للميزانية، إذا كنتي تستخدميها باستمرار في الطهي وتجهيز الحلويات، لذا فمن الأفضل تخزينها بكميات كبيرة.

2- المكرونة:

المكرونة سهلة الطبخ ولذيذة، وإذا كنتي متعبة، فيمكنك دائمًا تحضير بعض المكرونة وتناول العشاء بسهولة مع أفراد أسرتك، لذا خزنيها في مكان بارد ومظلم، فيمكن أن تدوم حتى عامين.

3- منظفات الغسيل:

غسل الملابس يعد واحدة من تلك الأعمال الروتينية المزعجة التي من المهم جدًا القيام بها، ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو إدراك أن المنظف قد نفد لديك، لذا من الأفضل تخزينه.

4- معجون الأسنان وفرشاة الأسنان:

انتهاء معجون الأسنان يعد من أحد أكثر الأشياء إثارة للغضب، خاصة في الصباح الباكر، لذا من الجيد تخزين بعض عبوات معجون الأسنان في المنزل حتى لا يحدث هذا أبدًا، وفرش الأسنان ليست استثناء أيضًا، حيث يوصى بتغييرها كل 3 أشهر.

5- الصابون والشامبو:

عادةً ما تتمتع منتجات النظافة بفترة صلاحية طويلة جدًا ولا تفسد إذا تم حفظها في درجة الحرارة المناسبة، لذلك يمكنك شرائها بكميات كبيرة.

6- المصابيح الكهربائية:

يؤدي فساد المصباح الكهربائي في منزلك فجأة، إلى قضاء بقية الليل في الظلام، لذا من الأفضل دائمًا أن يكون لديك عدد قليل من المصابيح الكهربائية احتياطي في منزلك، فقط تأكد من الاحتفاظ بهم في مكان آمن.

7- القهوة:

تناول فنجان القهوة من الخارج في الصباح يوميا مكلف جدا، لذا من الأفضل إعداده وتناوله في المنزل، كما أن فنجان القهوة يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهو مفيد للقلب، لذا من الأفضل شراء القهوة بكميات كبيرة، ولا تقلق بشأن تلفها، حيث تتمتع القهوة بعمر افتراضي طويل.

8- الحفاضات:

الحفاضات تستخدم بسرعة كبيرة جدًا، بالإضافة إلى إنها غالية الثمن أيضًا، لذلك من الأفضل شرائها بكميات كبيرة.